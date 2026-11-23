خبرني - أصدرت هيئة تنظيم النقل البري 777 تصريحاً يومياً ومؤقتاً في مختلف محافظات المملكة، خلال الفترة الممتدة بين 15 و21 تشرين الثاني 2026، استجابة لاحتياجات خدمات النقل العام وتعزيز كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

وقالت الهيئة، في بيان، إن عدد التصاريح اليومية الصادرة خلال الفترة من 19 إلى 21 تشرين الثاني بلغ 709 تصاريح، توزعت على محافظات المملكة الاثنتي عشرة، فيما بلغ عدد التصاريح المؤقتة 68 تصريحاً خلال الفترة من 15 إلى 19 تشرين الثاني، توزعت على 6 محافظات.

وأوضحت أن التصاريح اليومية تمنح لتسيير عدد محدد من الرحلات خلال يوم واحد، فيما تمنح التصاريح المؤقتة لفترات تشغيلية أطول تتجاوز الشهر، وفقاً لطبيعة الطلب والحاجة الفعلية للخدمة.

وتصدرت محافظة إربد قائمة التصاريح اليومية بـ293 تصريحاً، وبنسبة 41.3% من الإجمالي، تلتها الكرك بـ215 تصريحاً، وبنسبة 30.3%، ثم معان بـ48 تصريحاً، والزرقاء بـ46 تصريحاً.

وسجلت عجلون 28 تصريحاً يومياً، والطفيلة 26، وجرش 18، والعقبة 14، فيما حصلت كل من العاصمة والمفرق على 8 تصاريح، والبلقاء على 4 تصاريح، ومأدبا على تصريح واحد.

وفيما يتعلق بالتصاريح المؤقتة، تصدرت العاصمة عمّان القائمة بـ22 تصريحاً، وبنسبة 32.4%، تلتها البلقاء بـ19 تصريحاً، وبنسبة 27.9%، ثم الزرقاء بـ13 تصريحاً، وبنسبة 19.1%، وإربد بـ8 تصاريح، والكرك بـ5، وجرش بتصريح واحد.

وأشارت الهيئة إلى أن إربد والكرك استحوذتا مجتمعَتين على نحو 71.7% من إجمالي التصاريح اليومية، فيما تركزت التصاريح المؤقتة في العاصمة والبلقاء والزرقاء بنسبة تقارب 79.4%.

وفي إطار تعزيز الرقابة على وسائط النقل الحاصلة على التصاريح، اشترطت الهيئة تجهيز المركبات بأجهزة التتبع الإلكتروني، وتزويد غرفة الرقابة والسيطرة بأسماء المستخدمين الخاصة بأنظمة التتبع، بما يتيح متابعة حركة المركبات ومساراتها والتحقق من التزامها بالمتطلبات التشغيلية والتنظيمية.

وأكدت الهيئة أن إصدار التصاريح يأتي ضمن نهج المتابعة الميدانية والاستجابة للاحتياجات التشغيلية، مشيرة إلى أن البيانات الناتجة عنها تشكل قاعدة يمكن الاستناد إليها في تطوير القرارات التنظيمية والتشغيلية وتحسين توزيع خدمات النقل ورفع كفاءتها في مختلف محافظات المملكة.