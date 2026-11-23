خبرني - تختبر شركة أبل إضافة مزايا جديدة إلى شاشة القفل في هاتفها القابل للطي "آيفون ديو"، في خطوة قد تمنح المستخدمين طريقة أسرع للوصول إلى المعلومات المهمة دون الحاجة إلى فتح الهاتف، وذلك عبر أدوات مصغرة إضافية تظهر على الشاشة الخارجية.

وتكشف هذه الخطوة عن توجه محتمل لتوسيع إمكانات شاشة الغطاء، بعدما كانت تقتصر حتى الآن على عدد محدود من الاختصارات القابلة للتخصيص، وفقاً لتسريب تقني حديث.

ووفقاً لما كشفه المسرب التقني المعروف باسم "pdfu" عبر منصة «إكس»، تعمل أبل على اختبار تصميم جديد يتيح إضافة أدوات مصغرة (Widgets) إلى شاشة القفل في هاتف آيفون ديو، ونشر المسرب مقطع فيديو يوضح آلية عمل الميزة المقترحة.

ويحمل التصميم الجديد اسم "عمود الأدوات المصغرة"، وهو مساحة مخصصة يمكنها استيعاب أداتين، بما يسمح بعرض معلومات إضافية على الشاشة الخارجية للهاتف، بدلاً من الاكتفاء بالاختصارات المتاحة حالياً.

موقع جديد للأدوات

وتشير التفاصيل المسربة إلى أن عمود الأدوات سيظهر في الجانب الأيمن من شاشة الغطاء الخارجية، أسفل مؤشرات حالة الشبكة، ليكون جزءاً إضافياً من واجهة الاستخدام.

ويتيح هاتف آيفون ديو في الوقت الحالي وضع اختصارين قابلين للتخصيص على شاشة القفل، وتحديداً في الركن السفلي الأيمن، لكن إضافة الأدوات المصغرة قد تنقل تجربة الاستخدام إلى مستوى مختلف، من خلال توفير مساحة لعرض مزيد من البيانات والمعلومات مباشرة على الشاشة.

ولم تظهر هذه الخاصية للمرة الأولى مع التسريب الأخير، إذ رُصدت داخل نظام التشغيل iOS 27.1، لكنها كانت معطلة ولم يتمكن المستخدمون من الاستفادة منها.

وأوضح المسرب أن تشغيل عمود الأدوات والتحكم فيه يرتبط بإعداد يحمل اسم "Springboard/Ionic"، وهو ما يشير إلى وجود الميزة ضمن مكونات النظام، رغم عدم إتاحتها بصورة رسمية حتى الآن.

هل تصل أدوات آيفون ديو في تحديث قادم؟

ورغم ظهور مؤشرات على تطوير هذه الخاصية، فإن موقف أبل منها لا يزال غير محسوم، إذ لم تشهد الشفرة البرمجية المرتبطة بها أي تغييرات منذ إطلاق إصدار iOS 27.1.

ويترك ذلك الباب مفتوحاً أمام احتمالات عدة، سواء كانت الشركة لا تزال تعمل على استكمال تطوير الميزة، أو أنها لم تحسم موعد تفعيلها ضمن أحد تحديثات نظام التشغيل المقبلة.

وفي حال قررت أبل طرحها رسمياً، فستمنح مستخدمي آيفون ديو إمكانية الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال شاشة الغطاء الخارجية، دون الحاجة إلى فتح الهاتف في كل مرة، وهو ما قد يجعل شاشة القفل أكثر فائدة وعملية في الاستخدام اليومي.