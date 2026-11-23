خبرني - بحثت نقابة المهندسين الأردنيين مع وفد صيني ضم ممثلين عن السفارة الصينية وعددا من الشركات الصينية، سبل الارتقاء بالتعاون المشترك في المجالات الهندسية والتكنولوجية، والإفادة من الخبرات الصينية في نقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع الهندسية في المملكة.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده الوفد مع نقيب المهندسين م.عبدالله عاصم غوشة، بحضور نائبه المهندس أحمد الفلاحات، وعضو مجلس النقابة المهندس هيثم شقرة وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر ومساعديه.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تسهيل وتسريع تسجيل المهندسين والشركات الصينية لمشاريع التحديث الإقتصادي خاصة في مشاريع سكك الحديد والبتروكيماويات، وأن تقوم هذه الشركات بتشغيل مهندسين أردنيين وتدريبهم وعقد ورش تدريبية، بما يكفل انتقال التقنيات والخبرات الصينية إلى الكوادر الوطنية.

وقال غوشة أن اللقاء يأتي في ظل مرحلة جديدة تتطلع إليها العلاقات الأردنية الصينية عقب الزيارة الملكية إلى جمهورية الصين الشعبية، وما أفرزته من أرضية صالحة لتعميق الشراكة وتوسيع مجالاتها.

وبيّن غوشة أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين تمثل محطة مهمة دشنت فصلا جديدا من التعاون بين البلدين، مستذكرا أن هذا التعاون ضارب في القدم، وأن بكين دأبت على مد يد العون إلى عمّان في ميادين شتى. وأضاف أن الأردن حريص على المضي في تعزيز علاقاته مع الصين، التي عدّها من الدول الصديقة التي ظلت على الدوام سندا للمملكة، منوها بما كان للشركات الصينية من إسهام بارز في تنفيذ عدد من المشاريع على أرضها، وبأن النقابة تتطلع إلى بناء تفاهمات وشراكات في المشاريع الهندسية التي يمكن العمل عليها بصورة مشتركة، بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقا جديدة أمام الجانبين.

وحدد النقيب جملة من المحاور التي تركز عليها النقابة في هذا المسار، في مقدمتها تسهيل تسجيل المهندسين الصينيين والشركات الصينية العاملة في المملكة ضمن الإمكانات القانونية المتاحة، وتعيين مهندسين أردنيين في الشركات الصينية ذات الصلة بالعمل الهندسي. وأوضح أن المحور الآخر يتصل بتدريب المهندسين، ولا سيما حديثي التخرج منهم، ونقل التكنولوجيا في قضايا عدة، أبرزها الحفارات المستخدمة في شق الأنفاق وإقامة الجسور، خصوصا في المناطق الجبلية التي تكثر في الأردن، فضلا عن نقل التقنيات الحديثة في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية. وأشار كذلك إلى أهمية تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للشركات الصينية العاملة في المملكة، داعيا إلى توسيع الإفادة من التجربة الصينية المتقدمة والتعاون في مشاريع سكك الحديد والصناعات البتروكيماوية، بما يتيح للمهندسين الأردنيين الاطلاع على أحدث الممارسات في هذين القطاعين والمشاركة في تنفيذ مشاريعهما.

وفي السياق ذاته، لفت غوشة إلى مشاركة نائب النقيب المهندس أحمد الفلاحات ضمن وفد اتحاد المهندسين العرب الذي زار العاصمة الصينية بكين، حيث بُحثت أوجه التعاون مع الجهات المهنية الهندسية الصينية، وجرى التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز التعاون المهني والهندسي بين الجانبين.

من جهته، رحب المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بالتعاون مع نقابة المهندسين، وأثنى على دورها في تدريب المهندسين وصقل قدراتهم، واصفا إياها ببيت خبرة مهم يضم مختلف الاختصاصات الهندسية في الأردن. وشدد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مبينا أن السفارة تعمل على توطيد العلاقات الثنائية، لا سيما في أعقاب الزيارة الملكية الناجحة وما أسفرت عنه من فرص للتعاون في شتى الميادين.

وقدمت مديرة أكاديمية تدريب المهندسين ومساعد الأمين العام للنقابة المهندسة سمر الكيلاني عرضا تعريفيا بالنقابة والأكاديمية وبرامجها التدريبية ودورها في تطوير الكفاءات الهندسية ورفع قدرات المهندسين، استعرضت فيه مجالات عمل النقابة والخدمات التي تقدمها لأعضائها. وتناول اللقاء كذلك سبل التعاون في نقل التكنولوجيا والطاقة والإسكان والبنية التحتية.

وكان مركز الدراسات والبحوث في النقابة قد أصدر في 26 آب الماضي ورقة سياسات بعنوان «الشراكة الأردنية الصينية: من التوقيع في بكين إلى الأثر الهندسي والاستثماري في عمّان»، قرأت فيها مخرجات الزيارة الملكية من منظور هندسي ومهني. واستندت الورقة إلى النتائج المعلنة للزيارة، التي تضمنت توقيع نحو 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد الرقمي والطيران والصناعة وسلاسل التوريد والعلوم والتكنولوجيا والموارد المعدنية والطاقة والبيئة.

وحددت الورقة أولويات التعاون الهندسي في الصناعة الذكية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة وتخزينها، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والمياه والبيئة، مشترطة لتحقيق الفائدة مشاركة فعلية للمهندس الأردني، وتعزيز المحتوى الهندسي المحلي، ونقلا حقيقيا للمعرفة. ودعت إلى ربط كل مذكرة تفاهم ببطاقة مشروع تتضمن مؤشرات أثر وإطارا زمنيا وجهة تنفيذ، وإلى تحويل المذكرات إلى دراسات جدوى فنية، مستشهدة بمشروع الهيدروجين الأخضر مع شركة United Energy Group لإنتاج 200 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء بكلفة تقديرية تبلغ 1.15 مليار دولار. وأبدت النقابة في الورقة استعدادها للاضطلاع بدور استشاري وفني وتدريبي ورقابي، ولا سيما في مواءمة الكودات والمواصفات الأردنية مع نظيرتها الصينية.