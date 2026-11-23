خبرني - يمكن للمقيمين في السعودية الاستعلام عن الشهادة الصحية برقم الإقامة عبر منصة بلدي، ومتابعة بياناتها وحالة الطلب إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة البلدية بسهولة.



وتوفر وزارة البلديات والإسكان هذه الخدمة إلكترونيًا عبر منصة بلدي، بما يتيح للمقيم الوصول إلى بيانات الشهادة باستخدام رقم الإقامة.

وتتيح خدمة الاستعلام عن الشهادة الصحية في السعودية إدخال رقم الهوية وتحديد نوعها، إلى جانب بيانات أخرى مثل رقم الطلب أو رقم الشهادة أو رقم الكشف الطبي، للوصول إلى المعلومات المرتبطة بالشهادة أو الطلب. ويمكن تنفيذ هذه الخطوات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة البلدية.

رابط استعلام عن شهادة صحية برقم الإقامة في السعودية

يمكن للمقيمين الاستعلام عن حالة الشهادة الصحية من خلال الخدمة الإلكترونية التي توفرها منصة بلدي عبر الرابط التالي: الاستعلام عن حالة الشهادة الصحية عبر منصة بلدي

وتظهر في صفحة الخدمة مجموعة من حقول البحث التي تساعد المستفيد على الوصول إلى بيانات الشهادة الصحية، وتشمل رقم الهوية ونوعها، ورقم الطلب في منصة بلدي، ورقم الشهادة الصحية، ورقم الكشف الطبي المسجل في المنصة.

ويُفضل الاحتفاظ برقم الشهادة أو الطلب عند إجراء الاستعلام، إذ يساعد ذلك على تحديد البيانات المطلوبة بصورة أدق، خاصة إذا كان العامل قد تقدم بطلب إصدار أو تجديد الشهادة في وقت سابق.



يمكن للمقيم معرفة حالة الشهادة الصحية من خلال منصة بلدي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن حالة الشهادة الصحية عبر منصة بلدي.

إدخال رقم الإقامة في خانة رقم الهوية.

اختيار نوع الهوية "هوية مقيم" من الخيارات المتاحة.

إدخال رقم الطلب في منصة بلدي، إذا كان متوفرًا.

كتابة رقم الشهادة الصحية أو رقم الكشف الطبي عند الحاجة إلى استخدامهما في البحث.

إدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

الضغط على زر "بحث" للاطلاع على نتيجة الاستعلام.

وتتيح الخدمة استخدام بعض بيانات البحث أو أكثر منها، وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى المستفيد. لذلك، إذا لم يكن رقم الشهادة الصحية بحوزة العامل، يمكنه تجربة البحث باستخدام رقم الإقامة والبيانات الأخرى المرتبطة بالطلب.

طريقة عرض الشهادة الصحية الرقمية في السعودية

إذا كان العامل يرغب في الوصول إلى الشهادة الصحية الصادرة بالفعل، فيمكنه الاستفادة من خدمة عرض الشهادة الصحية الرقمية عبر منصة بلدي.

وتختلف هذه الخدمة عن الاستعلام عن حالة الطلب؛ إذ تهدف إلى تمكين المستفيد من الوصول إلى الشهادة الصحية الرقمية واستعراض بياناتها، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة بلدي الرسمية.

البحث عن خدمة عرض الشهادة الصحية الرقمية.

اختيار طريقة البحث المناسبة، سواء برقم الهوية أو رقم الشهادة الصحية.

إدخال رقم الإقامة عند اختيار البحث برقم الهوية.

استكمال البيانات المطلوبة في نموذج الخدمة.

الضغط على زر عرض الشهادة أو تنفيذ البحث للوصول إلى البيانات المتاحة.

وتوفر وزارة البلديات والإسكان خدمة عرض الشهادة الصحية الرقمية عبر بوابة بلدي وتطبيقها، بما يساعد المستفيد على الوصول إلى الوثيقة إلكترونيًا.



قد يرغب العامل في معرفة ما إذا كان طلب الشهادة الصحية قد اكتمل، خاصة بعد إجراء الفحص الطبي أو استيفاء متطلبات الإصدار.

وفي هذه الحالة، يمكن استخدام خدمة الاستعلام عن حالة الشهادة الصحية، وإدخال البيانات المرتبطة بالطلب للوصول إلى تفاصيله، وتشمل بيانات البحث التي تظهر في الخدمة:

رقم الهوية ونوعها.

رقم الطلب في منصة بلدي.

رقم الشهادة الصحية.

رقم الكشف الطبي في منصة بلدي.

وتساعد هذه البيانات على متابعة الطلب والوصول إلى المعلومات المسجلة في النظام، دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد لمجرد معرفة حالته.

ماذا أفعل إذا لم تظهر الشهادة الصحية عند الاستعلام؟

قد لا تظهر بيانات الشهادة الصحية عند البحث باستخدام رقم الإقامة، وهو ما قد يرتبط بطريقة إدخال البيانات أو المعلومات المستخدمة في الاستعلام.

ويمكن معالجة المشكلة من خلال مراجعة الخطوات التالية:

التأكد من كتابة رقم الإقامة بصورة صحيحة.

اختيار نوع الهوية المناسب، وهو «هوية مقيم».

تجربة البحث باستخدام رقم الشهادة الصحية إذا كان متوفرًا.

إدخال رقم الطلب المسجل في منصة بلدي عند متابعة طلب سابق.

مراجعة رقم الكشف الطبي إذا كان مرتبطًا بالطلب.

التأكد من إدخال الرمز المرئي بصورة صحيحة.

وفي حال استمرار المشكلة، يمكن للمستفيد مراجعة حسابه في منصة بلدي أو التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن بيانات الشهادة الصحية.

كيفية إصدار شهادة صحية جديدة عبر منصة "بلدي"

إذا لم يكن العامل المقيم يمتلك شهادة صحية، فيمكنه البدء في إجراءات إصدارها من خلال منصة بلدي.

وتختلف خدمة الإصدار عن الاستعلام؛ إذ تتطلب تقديم طلب جديد واستكمال المتطلبات المرتبطة بالعامل والمنشأة والنشاط الذي يعمل به.

وتبدأ إجراءات إصدار الشهادة الصحية عادةً بالدخول إلى منصة بلدي، ثم الانتقال إلى خدمات الشهادات الصحية واختيار خدمة إصدار شهادة صحية. وبعد ذلك، يستكمل المستفيد البيانات المطلوبة ويتابع الإجراءات التي تظهر له في النظام.

وقد تتضمن متطلبات الإصدار إجراء الفحص الطبي أو استكمال التثقيف الصحي، بحسب النشاط وحالة الطلب. وبعد الانتهاء من المتطلبات، يمكن متابعة حالة الطلب من خلال المنصة.

يستطيع العامل أو صاحب المنشأة متابعة إجراءات تجديد الشهادة الصحية من خلال منصة بلدي، وذلك قبل انتهاء صلاحية الوثيقة، وتتمثل خطوات التجديد في الآتي:

الدخول إلى منصة بلدي وتسجيل الدخول عند طلب النظام.

الانتقال إلى خدمات الشهادات الصحية.

اختيار خدمة تجديد شهادة صحية.

تحديد الشهادة المراد تجديدها.

استكمال البيانات والمتطلبات الظاهرة في الخدمة.

متابعة حالة طلب التجديد عبر المنصة.

استكمال الإجراءات المطلوبة حتى صدور الشهادة المجددة.

ويُفضل البدء في إجراءات التجديد قبل انتهاء الشهادة بوقت كافٍ، حتى يتمكن العامل من استكمال أي متطلبات إضافية دون تأخير.

هل الاستعلام عن الشهادة الصحية برقم الإقامة مجاني؟

تتيح منصة بلدي خدمة الاستعلام عن حالة الشهادة الصحية إلكترونيًا، كما توفر خدمة عرض الشهادة الصحية الرقمية.

أما رسوم إصدار الشهادة أو تجديدها، فتختلف عن رسوم الاستعلام، ويجب مراجعة تفاصيل الخدمة عند تقديم الطلب لمعرفة الرسوم والمتطلبات المقررة في ذلك الوقت.

ولا يُنصح بالاعتماد على مبالغ ثابتة منشورة في مواقع غير رسمية، لأن الرسوم والإجراءات قد تتغير بحسب الخدمة والاشتراطات المعتمدة.

الاستعلام عن الشهادة الصحية عبر منصة "بلدي"

تُعد منصة بلدي الوسيلة الإلكترونية التي توفرها وزارة البلديات والإسكان للوصول إلى خدمات الشهادات الصحية في المملكة العربية السعودية، بما يشمل الاستعلام عن حالة الطلب وعرض الشهادة الصحية الرقمية وإجراءات الإصدار والتجديد.

ولإجراء استعلام عن شهادة صحية برقم الإقامة في السعودية، يمكن للمقيم الدخول مباشرة إلى خدمة الاستعلام، وإدخال رقم الإقامة مع تحديد نوع الهوية، ثم استكمال البيانات المطلوبة للوصول إلى نتيجة البحث.

وتساعد هذه الخدمة على متابعة الشهادة الصحية إلكترونيًا، ومعرفة البيانات المرتبطة بها دون الحاجة إلى مراجعة البلدية حضور