خبرني - قال نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة، الاثنين، إن ما يعرف بـ"الإبرة الثلاثية" قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، قد تكون أصعب وأكبر من المرض نفسه، خاصة عند استخدامها عشوائيا ودون تقييم طبي للحالة.

وأضاف الخشاشنة، في تصريحات لقناة "المملكة"، أن الإبرة الثلاثية تتكون غالبا من مضاد حيوي ومادة الديكساميثازون وديكلوفيناك الصوديوم، المعروف بالفولتارين، مبينا أن استخدامها قد يمنح المريض راحة مؤقتة، لكنه قد يعرضه لمضاعفات لا تظهر بالضرورة خلال الساعات الأولى من تلقي العلاج.

وأوضح أن مادة ديكلوفيناك الصوديوم قد تؤثر في تدفق الدم إلى الكلى، ما قد يؤدي إلى قصور كلوي حاد، فضلا عن احتمال تسببها بمضاعفات في الجهاز الهضمي قد تصل إلى النزيف.

وأشار إلى أن مادة الديكساميثازون قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وضغط الدم، نتيجة احتباس السوائل في الجسم، محذرا من استخدام هذه المواد دون حاجة طبية.

وفيما يتعلق بالمضادات الحيوية، قال الخشاشنة إنه لا يصح إعطاء المريض جرعة واحدة من المضاد الحيوي ثم مغادرته، مشيرا إلى أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون وفق خطة علاجية ومدة يحددها الطبيب، محذرا من الاستخدام العشوائي الذي قد يسهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

ولفت إلى أن كثيرا من حالات الرشح والتهابات الجهاز التنفسي تكون فيروسية، ولا تحتاج إلى مضادات حيوية، وإنما إلى مخففات الألم والحرارة والإكثار من السوائل، موضحا أن هذه الأمراض غالبا ما تستمر فترة تتراوح بين 3 و10 أيام.

وفيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن الرقابة على استخدام الإبرة الثلاثية، أكد الخشاشنة أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية الرقابة والتفتيش على المراكز الصحية والعيادات، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في قانون الصحة العامة، داعيا إلى تعزيز الرقابة وزيادة أعداد فرق التفتيش ومتابعة الممارسات الطبية.

وأوضح أن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء يتركز في الرقابة على الأدوية ونوعيتها وكيفية استخدامها، فيما تقع المسؤولية القانونية المتعلقة بالتفتيش على المراكز الصحية والعيادات ضمن اختصاص وزارة الصحة.

وأشار الخشاشنة إلى أن لجنة المهنة في نقابة الأطباء تعمل على ضبط المهنة وتنبيه الأطباء إلى الممارسات غير السليمة، لكنها لا تملك صلاحية التفتيش على العيادات أو المستشفيات.

وشدد الخشاشنة على أن الحد من الاستخدام العشوائي للإبرة الثلاثية يتطلب تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين وتشديد الرقابة على الممارسات الطبية، لافتا إلى أن بعض المرضى يلجؤون إلى هذه الإبر بحثا عن وسيلة سريعة ومنخفضة الكلفة للتخلص من الألم والحرارة.

وأضاف الخشاشنة أن الإبرة الثلاثية قد تكون مفيدة في حالات معينة، لكنها لا تناسب علاج الرشح والالتهابات الفيروسية، محذرا من إعطائها دون تقييم طبي، سواء في العيادات أو المراكز الصحية أو الصيدليات.

وكان حذر رئيس قسم اليقظة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء جبر جبر ،السبت، من استخدام ما يعرف شعبيا بـ"الإبرة الثلاثية" لتخفيف أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد، مؤكدا أنها ممارسة خاطئة لا تستند إلى بروتوكول علاجي معتمد، ولا تعالج السبب الرئيسي للمرض، وإنما تخفف الأعراض مؤقتا.

وقال جبر إن الإبرة الثلاثية، لا يجوز صرف مكوناتها إلا بموجب وصفة طبية وبعد التشخيص وأخذ التاريخ المرضي للمريض، مشيرا إلى أن المؤسسة ستخضع هذه الممارسات لجولات تفتيشية على الصيدليات والمراكز الطبية والمستشفيات.

وأوضح أن استخدام هذه الأدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها القصور الكلوي الحاد، محذرا من المجازفة بالصحة مقابل تخفيف الأعراض خلال وقت قصير.

وأضاف أن هناك أدوية مضادة للفيروسات مسجلة ومتوفرة، فيما أوصى بتلقي مطعوم الإنفلونزا الموسمي.

ودعا جبر إلى اتباع الممارسات الوقائية خلال موسم الإنفلونزا، ومنها غسل اليدين والتعقيم واستخدام الكمامة، إلى جانب شرب السوائل والراحة، واستخدام مسكنات بسيطة مثل الباراسيتامول عند الحاجة.

وحذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الاستخدام الروتيني والعشوائي غير المبرر للتركيبات الحقنية التي تجمع بين ديكلوفيناك وديكساميثازون والمضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة أن القرار العلاجي السليم يستند دائما للتشخيص الدقيق والموازنة العلمية بين الفائدة العلاجية والمخاطر المحتملة.

وقالت المؤسسة في بيان، السبت، إن نزلات البرد والإنفلونزا تنتج غالبا عن عدوى فيروسية لا تتطلب عادة استخدام المضادات الحيوية أو الكورتيكوستيرويدات، وأن إعطاء الدواء عبر الحقن لا يعني بأي حال من الأحوال أنه أكثر فعالية أو أمانا من المستحضرات الفموية.

وأوصت مقدمي الرعاية الصحية بعدم صرف أو إعطاء هذه التركيبات الدوائية ما لم يكن هناك استطباب طبي دقيق وواضح لكل مستحضر على حدة وبعد التشخيص الطبي وتحديد حاجة المريض وبما يتوافق مع الاستطبابات المعتمدة في النشرة الداخلية وبحسب المحاذير الخاصة بها .

وأوضحت المؤسسة أن الديكلوفيناك قد يؤدي استخدامه لمضاعفات قلبية ووعائية، وكلوية، وهضمية خطيرة، فضلا عن احتمالية تسببه بتفاعلات تحسسية شديدة، فيما قد يسبب الديكساميثازون ارتفاعا حادا بمستويات السكر بالدم وتثبيطا للاستجابة المناعية للجسم، مما قد يؤدي لإخفاء أعراض العدوى الحقيقية وتأخير التشخيص السليم، أما الاستخدام غير المبرر للمضادات قد يرتبط بتفاعلات تحسسية وآثار جانبية متنوعة، ويعد أحد العوامل الرئيسة بتفاقم أزمة مقاومة مضادات الميكروبات عالميا وأشارت إلى أن الجمع بين ديكلوفيناك وديكساميثازون يضاعف من احتمالية حدوث مضاعفات هضمية حادة، وعلى رأسها تقرحات المعدة والنزيف الهضمي، إذ يحظر تماما خلط مستحضرات حقنية مختلفة بحقنة واحدة دون التحقق من توافقها الفيزيائي والكيميائي وسلامتها وفقا للمعلومات الواردة بالنشرات الدوائية المعتمدة.

وأصدرت المؤسسة توصيات لمقدمي الرعاية الصحية تؤكد ضرورة الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المرجعية المعتمدة بتشخيص وعلاج الحالات المرضية، والأدلة السريرية، وعدم إعطاء هذه التركيبات لعلاج نزلات البرد، أو الالتهابات الفيروسية، أو حالات الحمى العابرة دون تقييم طبي شامل ومبرر ، مع ضرورة التقيد التام بالنشرات الدوائية والالتزام بالاستطبابات المعتمدة، والجرعات المحددة، والتحذيرات الواردة في النشرات الداخلية لكل دواء.