خبرني - قالت شركة «إنفيديا»، الإثنين، إنها أعادت تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً للشركة، بشكل فوري، في تراجع استثنائي عن قرارها السابق جاء بعد دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستثمرين لعودته.

وجاء هذا التراجع، الذي دفع سهم الشركة إلى قفزة بنسبة 35.69% ليتداول فوق مستوى الـ170 دولاراً في مستهل جلسة الإثنين ببورصة ناسداك، بعدما قال مجلس الإدارة إنه لا يرى أي مخاطر على الأمن القومي من عودة هوانغ، الذي يعتقد أيضاً أنه أقام علاقات مع موظفتين على الأقل في إنفيديا.

وتجري حالياً عدة تحقيقات بشأن الشركة، من بينها تحقيقات لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل، تتعلق بقضايا تتراوح بين مخالفات محاسبية محتملة واتهامات بتهريب رقائق إلكترونية.

وأشاد ترامب، الذي كان قد حث الأسبوع الماضي إنفيديا على إعادة هوانغ بعد أن استبعد مجلس إدارتها عودته، بالقرار الإثنين ووصفه بأنه "القرار الصحيح والمناسب".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن الحكومة الأمريكية ليس لديها ما يدعو للاعتقاد بأن عودة هوانغ تشكل خطراً على الأمن القومي، كما لا تملك أي أدلة على تورطه في سلوك غير قانوني.

لكنه دعا إنفيديا إلى مواصلة التحقيق في مدى امتثال الشركة لضوابط التصدير الأمريكية لضمان وفائها بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأمن القومي.

وقال رئيس مجلس إدارة إنفيديا هارفي جونز الأسبوع الماضي إن الشركة لن تعيد توظيف هوانغ رغم تصاعد الحملة المطالبة بعودته.

واستقال هوانغ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني بعد الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأمريكية في تجسسها لصالح الصين، وهو اتهام تنفيه بكين.

وقاد هوانغ تحول إنفيديا من شركة لتصميم رقائق ألعاب الفيديو إلى المورد المهيمن لمعالجات الذكاء الاصطناعي، مؤديا دورا محوريا في تطوير خريطة منتجات الرقائق وإدارة العلاقات مع كبار العملاء وتعزيز الروابط مع واشنطن.

وقالت إنفيديا إن مجلس إدارتها صوت بالإجماع الإثنين على إعادة هوانغ إلى منصبه بعد أن أبدى اقتناعه بصراحته وقدراته القيادية. وأضاف المجلس أنه لا يرى أن عودته تشكل خطرا على الأمن القومي، وذلك بعد تلقي آراء من مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية.

وشكل المجلس لجنة للتحقيق في ما إذا كانت أجهزة استخبارات أجنبية قد استهدفت هوانغ، وبدأ أيضا عملية البحث عن مسؤول جديد لقواعد الامتثال. وأوضحت الشركة أن كوليت كريس ستواصل مهامها مديرة مالية للشركة.

وأحدثت استقالة هوانغ أصداء واسعة من وادي السيليكون إلى تايبه وواشنطن. وجمع التماس يطالب بإعادته إلى منصبه أكثر من 180 ألف توقيع، من بينها توقيع إيلون ماسك، مما يبرز حجم التأييد الاستثنائي لمسؤول تنفيذي تنحى عن منصبه وسط جدل.

ويسلط قرار إعادته الضوء على النفوذ الكبير الذي يتمتع به هوانغ داخل إنفيديا، ويثير تساؤلات أوسع بشأن مدى استمرار اعتماد واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم على أحد مؤسسيها.