خبرني - سجلت بريطانيا ارتفاعًا في إصابات إنفلونزا الطيور بين الدواجن خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مع تأكيد حالات جديدة بفيروس H5N1 في عدة مناطق.



كان أحدث هذه الحالات قرب نورثاليرتون في شمال يوركشاير، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ما دفع السلطات إلى فرض نطاقات للوقاية والمراقبة وإعدام الطيور المصابة والمخالطة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقييم السلطات لمخاطر انتشار الفيروس بين الطيور البرية والدواجن باعتبارها مرتفعة، مع تشديد إجراءات الأمن الحيوي وإيواء الطيور للحد من انتقال العدوى.

وأكدت السلطات البريطانية إصابة دواجن تجارية بفيروس إنفلونزا الطيور شديد الإمراض H5N1 في عدد من المواقع خلال الأيام الأخيرة، وأعلنت مناطق لمكافحة انتشار المرض حول المزارع المصابة.

وفي 22 نوفمبر، سُجلت إصابة في مزرعة دواجن تجارية بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير، وأُعلنت منطقة حماية بقطر 3 كيلومترات، وأخرى للمراقبة بقطر 10 كيلومترات حول الموقع.

وسبق ذلك تسجيل إصابة في 21 نوفمبر بالقرب من ديرهام بريكلاند في مقاطعة نورفولك، بينما تأكدت إصابة أخرى في 20 نوفمبر بالقرب من دريفيلد في شرق يوركشاير.

كما رصدت السلطات حالتين في 18 نوفمبر، إحداهما بالقرب من كونينغسبي في لينكولنشاير، والأخرى بالقرب من ثيرسك في شمال يوركشاير. وفي 16 نوفمبر، أُعلن عن إصابة دواجن تجارية قرب كواغ في مقاطعة لندنديري بأيرلندا الشمالية.

وتشمل الحالات الأخرى المسجلة خلال الشهر إصابة في ديرهام بمقاطعة نورفولك يوم 12 نوفمبر، إضافة إلى إصابة دواجن منزلية بالقرب من سترومنيس في جزر أوركني.

ماذا يحدث عند اكتشاف بؤرة جديدة؟

تتبع السلطات البريطانية مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس بمجرد تأكيد إصابة داخل مزرعة دواجن، وتشمل إعلان منطقتين لمكافحة المرض حول الموقع المصاب.

الأولى منطقة حماية تمتد لمسافة 3 كيلومترات، والثانية منطقة مراقبة يبلغ نطاقها 10 كيلومترات، وتُفرض داخلهما قيود وإجراءات تتعلق بتربية الطيور ونقلها والتعامل معها، وفقًا للتدابير المعمول بها.

وتشمل الإجراءات إعدام جميع الدواجن الموجودة في الموقع المصاب بطريقة رحيمة، إلى جانب تنفيذ أعمال المراقبة ومكافحة العدوى في المناطق المحيطة.

وتخضع المزارع الواقعة داخل مناطق مكافحة المرض لمتطلبات إضافية، من بينها الالتزام بتعليمات الأمن الحيوي والحصول على التصاريح اللازمة عند نقل الطيور أو إقامة تجمعات لها.

تشديد إجراءات إيواء الدواجن والأمن الحيوي

وسعت بريطانيا نطاق التدابير الوقائية خلال نوفمبر، إذ أُعلنت منطقة وقاية من إنفلونزا الطيور في إنجلترا اعتبارًا من 13 نوفمبر، مع فرض إيواء إلزامي للطيور وفق شروط محددة.

ويشمل الإجراء إيواء جميع الطيور التي يبلغ عددها 50 طائرًا أو أكثر، بغض النظر عن نوعها. أما من يربون أقل من 50 طائرًا للاستخدام الشخصي، دون بيع أو إهداء البيض أو اللحوم، فلا يُلزمون بإيوائها بموجب هذه القواعد.

وفي حال امتلاك أقل من 50 طائرًا مع بيع أو إهداء البيض أو منتجات الدواجن أو الطيور الحية، يصبح الإيواء إلزاميًا.

كما أُعلنت منطقة وقاية في ويلز يوم 16 نوفمبر، مع إلزام المربين بإجراءات الأمن الحيوي، دون فرض الإيواء الإجباري في ذلك الوقت.

وفي أيرلندا الشمالية، تقرر تطبيق منطقة وقاية شاملة اعتبارًا من 19 نوفمبر، تتضمن إيواء الدواجن والطيور الأخرى في أماكن منفصلة عن الطيور البرية، إلى جانب الالتزام بإجراءات صارمة لمنع انتقال العدوى.

حظر تجمعات الطيور وإلغاء التراخيص العامة

ألغت السلطات البريطانية التراخيص العامة الخاصة بتجمعات الدواجن، وأصبح تنظيم هذه التجمعات يتطلب الحصول على ترخيص خاص.

ويشمل الحظر تجمعات الإوزيات، مثل البط والإوز والبجع، والدجاجيات، ومنها الدجاج والديك الرومي والسمان والحجل والدراج، إضافة إلى الطيور الجارية مثل النعام والإيمو والريا.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل فرص انتقال الفيروس بين الطيور، خصوصًا في ظل تزايد الإصابات المسجلة في المزارع التجارية.

وفق ملخص الحالات المؤكدة لموسم 2026-2027، سجلت المملكة المتحدة 15 إصابة بفيروس H5N1، إلى جانب حالة واحدة بفيروس H5N5.

وتوزعت إصابات H5N1 بواقع 12 حالة في إنجلترا، وحالتين في اسكتلندا، وحالة واحدة في أيرلندا الشمالية، بينما لم تسجل ويلز إصابات بهذا النمط.

وكانت أول إصابة مؤكدة في هذا الموسم قد ظهرت في اسكتلندا يوم 2 أكتوبر، تلتها أول حالة في إنجلترا يوم 19 أكتوبر، ثم أيرلندا الشمالية في 16 نوفمبر، بينما لم تُسجل إصابات في ويلز.

وتشير بيانات المواسم السابقة إلى تسجيل 100 إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض خلال موسم 2025-2026، مقابل 82 إصابة في موسم 2024-2025، و6 إصابات في موسم 2023-2024، و207 إصابات في موسم 2022-2023، و158 إصابة في موسم 2021-2022.

هل تشكل إنفلونزا الطيور خطرًا على البشر؟

تؤكد وكالة الأمن الصحي البريطانية أن إنفلونزا الطيور مرض يصيب الطيور بصورة أساسية، وأن خطر انتقال العدوى إلى عامة السكان منخفض للغاية.

كما أفادت هيئة معايير الغذاء البريطانية بأن مخاطر الفيروس على سلامة الغذاء محدودة جدًا، وأن الدواجن ومنتجاتها، بما فيها البيض، آمنة للاستهلاك عند طهيها جيدًا.

وفي المقابل، تنصح السلطات بتجنب لمس الطيور البرية الميتة أو المريضة، والإبلاغ عنها عبر الجهات المختصة، مع غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون عند ملامسة فضلات الطيور أو ريشها.

وتواصل وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية مراقبة تطورات المرض، بالتعاون مع وكالة صحة الحيوان والنبات، إلى جانب متابعة الأبحاث المتعلقة باللقاحات وإجراءات مكافحة العدوى.