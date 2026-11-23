خبرني - كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي توصل إلى تفاهمات مع كتل سياسية على إعفاء وزير النفط باسم محمد خضير العبادي من منصبه، على خلفية الكشف عن عمليات سرقة وتهريب للنفط في عدد من المدن العراقية.



يأتي ذلك بالتزامن مع توجه حكومي لإلغاء وزارة النفط ودمجها مع وزارة الكهرباء ضمن تشكيل حكومي جديد يحمل اسم "وزارة الطاقة".

وقالت المصادرإن التوجه يتضمن إحداث تغيير في إدارة ملف الطاقة، عبر جمع قطاعي النفط والكهرباء في وزارة واحدة، بما يتيح تنسيقاً أكبر للسياسات المتعلقة بإنتاج الطاقة والوقود والغاز واستثمار الموارد، فضلاً عن معالجة الاختلالات التي كشفتها التحقيقات الأخيرة بشأن تهريب النفط.

وبحسب المصادر، يُطرح اسم وزير الكهرباء الحالي علي سعد وهيب لتولي حقيبة وزارة الطاقة في حال المضي بإجراءات الدمج، مشيرة إلى أنه يحظى بقبول لدى رئيس الوزراء علي الزيدي ودعم القوى السياسية.

وينتمي كل من وزير الكهرباء الحالي والنفط إلى كتلة الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وهي منضوية داخل الاطار التنسيقي (الائتلاف الشيعي الحاكم).

تهريب النفط.. تحقيقات تتسع من جرف الصخر إلى كردستان

ويأتي هذا التوجه في وقت تتصاعد فيه التحركات الحكومية والبرلمانية لملاحقة شبكات تهريب النفط، بعد الكشف عن خروق وعمليات غير قانونية في عدد من المناطق، بينها بغداد والنجف ومناطق أخرى، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين ومراجعة آليات الرقابة على عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن توجه رئيس الوزراء لفتح ملف تهريب النفط في إقليم كردستان، ضمن تحقيقات تستهدف عمليات التهريب في مختلف مناطق البلاد، مشيراً إلى أن القيمة السنوية للنفط المهرب تُقدّر بنحو 10 تريليونات دينار عراقي.

وأضافت المصادر أن لجنة تحقيقية شكّلها الزيدي قد تزور الإقليم خلال الأيام المقبلة، في إطار توجه حكومي للتحقيق في ملفات التهريب وملاحقة الجهات المتورطة، من دون استثناء أي منطقة.

وكانت لجنة نيابية تحقيقية قد أشارت إلى وجود عمليات تهريب في منطقة ربيعة، بكميات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف برميل، في واحدة من الملفات التي تخضع للمتابعة البرلمانية.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استضافت اللجنة النيابية المؤقتة، المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم 198، وزير النفط باسم محمد خضير العبادي في اجتماع مغلق، لمناقشة ملفات تهريب النفط والهجمات التي استهدفت حقل كورمور للغاز.

وتناول الاجتماع تقارير فنية واستخبارية بشأن عمليات التهريب في جرف الصخر وكركوك وإقليم كردستان، إلى جانب الاعتداءات التي طالت حقل كورمور، على أن تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها لعرضه على مجلس النواب.

وتشير المصادر إلى أن ملف إعادة هيكلة وزارة النفط ودمجها مع وزارة الكهرباء يواجه تحديات سياسية تتصل بتوزيع المناصب والحصص بين القوى المشاركة في الحكومة، خصوصاً أن التوازنات السياسية كانت قد أسهمت، عند استكمال تشكيل حكومة الزيدي الشهر الماضي، في استحداث وزارتين جديدتين وفصل بعض الاختصاصات الوزارية.

ومن المتوقع أن يفتح رئيس الوزراء ملف التغيير الوزاري ودمج الوزارتين بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة الاتحادية في الشهر المقبل، بما يتيح بحث التعديلات الحكومية والإدارية في ضوء الملفات المطروحة، وفي مقدمتها مكافحة تهريب النفط وإعادة تنظيم إدارة قطاع الطاقة.



العبادي ينفي الاستقالة ويتحدث عن ضغوط

وفي خضم هذه التطورات، نفى وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، الإثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن استقالته من منصبه، مؤكداً أنها «عارية عن الصحة تماماً»، لكنه كشف في الوقت نفسه عن تعرضه لضغوط من جهات عديدة بسبب الإجراءات التي يتخذها داخل الوزارة، ولا سيما المتعلقة بمكافحة الفساد.

وقال العبادي إن توليه المسؤولية يفرض عليه واجباً وطنياً وأخلاقياً للحفاظ على الثروة النفطية، وتطبيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والمضي في إيقاف ملفات الفساد داخل الوزارة.

وأضاف أن تنفيذ هذه الإجراءات ليس أمراً سهلاً في ظل الضغوط التي تتعرض لها الوزارة، مشدداً على أن تلك الضغوط لن تثنيه عن أداء واجباته المهنية والوطنية.

وأكد الوزير أن تقييم أدائه وأداء الوزارة يقع ضمن مسؤولية الحكومة، ويستند إلى المخرجات والمنجزات الفعلية، مشيراً إلى أنه في حال اتخاذ قرار بالاستقالة مستقبلاً، فسيعلنه بصورة رسمية أمام الحكومة ووسائل الإعلام.



التغيير الوزاري المرتقب لا يختصر وزارة النفط

وبحسب المصادر المقربة الائتلاف الحاكم في العراق، فإن "التغيير الوزاري المرتقب سيقتصر على وزارة النفط، بل يشمل ووزير النقل وهب سلمان الذي ينتمي لمنظمة بدر (الاطار التنسيقي) وكذلك يشمل وزير الاتصالات مصطفى سندر (تحالف أبشر يا عراق)، وذلك في إطار مراجعة حكومية لأداء عدد من الحقائب الوزارية، بعد نحو ستة أشهر على تشكيل حكومة علي الزيدي".

وبحسب المصادر، فإن هناك وزارة رابعة دخلت دائرة التقييم، من دون اتخاذ قرار نهائي بشأن تغيير وزيرها حتى الآن، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمال اتساع التعديل الوزاري ليشمل أكثر من 3 حقائب.

وتشير المصادر إلى أن المراجعة تستهدف الوزارات التي صوّت مجلس النواب على وزرائها خلال المرحلة الأولى من تشكيل الحكومة في مايو/أيار الماضي، ولا تشمل الحقائب التي نالت ثقة البرلمان في الشهر الماضي، ما يعني أن التعديل الجاري بحثه يرتبط بتقييم أداء التشكيلة التي بدأت عملها منذ تشكيل الحكومة، وليس بإعادة ترتيب شاملة لجميع الوزارات.

وفي مؤشر على أن التغيير يجري بالتنسيق مع القوى السياسية، أفادت المصادر بأن الزيدي بدأ التواصل مع زعماء الكتل التي تعود إليها استحقاقات الوزارات المعنية، وبحث معهم استبدال الوزراء".

دمج الوزارتين.. هل يعالج أزمة الطاقة؟

وفيما يطرح دمج وزارتي النفط والكهرباء باعتباره أحد الخيارات لإعادة تنظيم قطاع الطاقة، يرى الخبير في شؤون الطاقة ياسين محمد الجابري أن توحيد الوزارتين تحت مسمى «وزارة الطاقة» يمثل خطوة إيجابية، بالنظر إلى طبيعة الترابط بين القطاعين، ولا سيما في ملف الغاز الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه العراق.

ويوضح الجابري، أن وجود الوزارتين ضمن قيادة إدارية واحدة يمكن أن يسهل تنفيذ المشاريع المشتركة، ويقلل العقبات المرتبطة بتداخل الصلاحيات وتعدد الجهات المسؤولة، خصوصاً أن معالجة أزمة الغاز تتطلب تنسيقاً مباشراً بين قطاعي النفط والكهرباء.

لكنه يحذر من اختزال الإصلاح في تغيير أسماء الوزارات أو دمج هياكلها الإدارية، مؤكداً أن نجاح الخطوة يتطلب ترجمتها إلى إجراءات عملية وتحولات استراتيجية بعيدة المدى، تشمل تطوير البنية التحتية ووضع خطط مستدامة لمعالجة الاختلالات المتراكمة.

ويشير الجابري إلى أن أحد أبرز أسباب تعثر قطاع الطاقة خلال العقدين الماضيين يتمثل في غياب العمل المؤسسي واستمرار المحاصصة الحزبية، إذ انعكست التغييرات الحكومية المتعاقبة على استقرار المؤسسات واستمرارية السياسات، وأضعفت القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد.

ويضيف أن معالجة أزمة الطاقة لا تتحقق بمجرد دمج وزارتين، ما لم تترافق الخطوة مع إصلاح طريقة إدارة المؤسسات، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وضمان استمرارية المشاريع والخطط بصرف النظر عن التغييرات الوزارية.



ومن زاوية أخرى، يطرح المحلل الاقتصادي مصطفى سعدون مقترحاً يتمثل في تشكيل «مجلس أعلى للطاقة» يرتبط مباشرة برئيس الوزراء، ويضم خبراء ومتخصصين في قطاعات النفط والكهرباء والبيئة، لتقديم المشورة الفنية ومراجعة القرارات والسياسات الحكومية وتصويب مسارات العمل.

ويرى سعدون، أن أزمة الطاقة في العراق لا تتعلق فقط بتعدد الوزارات، وإنما تمتد إلى ضعف الإدارة والتنسيق وغياب الرؤية الفنية المستقلة في بعض القرارات، ما يستدعي وجود جهة استشارية متخصصة تساعد رئيس الوزراء على اتخاذ قرارات تستند إلى تقييم مهني بعيداً عن الضغوط السياسية.

ويقترح أن يتشكل المجلس من موظفين وخبراء موجودين بالفعل في مؤسسات الدولة، ممن يمتلكون الخبرة والاختصاص، لكنهم لا يحظون بدور مؤثر في صناعة القرار، على أن يتولوا هذه المهمة إلى جانب وظائفهم الحالية، من دون تخصيص رواتب أو امتيازات مالية أو إدارية إضافية لهم.

ويؤكد أن مهمة المجلس لا تتمثل في الحلول محل الوزارات أو التدخل في عملها التنفيذي، بل في مراجعة السياسات والقرارات، وتقديم التوصيات الفنية لرئيس الوزراء، بما يتيح تصحيح الأخطاء وتحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية بقطاع الطاقة.

ويضيف سعدون أن وجود خبراء مستقلين في هذا المجلس من شأنه أن يمنح الحكومة رؤية فنية أكثر دقة، خصوصاً أن رئيس الوزراء ليس بالضرورة متخصصاً في جميع المجالات المرتبطة بالنفط والكهرباء والبيئة، ما يجعل الاستعانة بالخبرات المؤسسية ضرورة لتقليل الأخطاء والحد من تأثير الابتزاز والضغوط السياسية على القرارات.

إصلاح الهيكل أم تغيير طريقة الإدارة؟

وبين خيار دمج وزارتي النفط والكهرباء، ومقترح إنشاء مجلس أعلى للطاقة، تتجه النقاشات إلى جوهر المشكلة التي يعاني منها القطاع في العراق: هل تكمن الأزمة في تعدد المؤسسات وتداخل صلاحياتها، أم في طبيعة الإدارة وآليات اتخاذ القرار واستمرار المحاصصة السياسية؟

فإعادة تشكيل وزارة الطاقة قد توفر إطاراً إدارياً أكثر تكاملاً لإدارة الموارد النفطية والغازية والكهربائية، لكنها لن تكون كافية وحدها لمعالجة ملفات الفساد والتهريب أو ضمان تنفيذ المشاريع المتعثرة، ما لم تقترن بإصلاحات مؤسسية ورقابية واضحة.

وفي ظل دراسة التغيير المحتمل على رأس وزارة النفط، تبدو الحكومة أمام اختبار يتجاوز استبدال مسؤول أو دمج وزارتين، إلى إعادة بناء منظومة إدارة قطاع الطاقة، بما يضمن حماية الثروة الوطنية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحويل القرارات الحكومية من إجراءات ظرفية إلى سياسات استراتيجية مستدامة.