خبرني - توصل باحثون في جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي الأمريكية إلى طريقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقدير خطر الموت القلبي المفاجئ، بما قد يساعد الأطباء على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لهذه الحالة والتدخل قبل وقوعها.

ووفقًا لدراسة نُشرت في دورية «نيتشر»، درّب الباحثون نموذجًا للتعلم العميق على تحليل الأنماط الكهربائية للقلب المرتبطة بالموت القلبي المفاجئ، وتمكنوا من رصد إشارة حيوية لم تكن معروفة من قبل، بالاستناد إلى أكثر من 440 ألف تسجيل لتخطيط كهربائية القلب من السويد.

كما اختبر الفريق كفاءة النموذج على بيانات نحو 140 ألف مريض في الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة أصغر من المرضى في تايوان.

وتشير التقديرات إلى أن الموت القلبي المفاجئ يتسبب في وفاة ما يصل إلى 300 ألف شخص سنويًا في الولايات المتحدة وحدها، بينما يُعتقد أنه مسؤول عن نحو 15 في المائة من إجمالي الوفيات عالميًا.

ويُعرّف الموت القلبي المفاجئ بأنه وفاة غير متوقعة تحدث خلال ساعة واحدة نتيجة سبب مرتبط بالقلب.

تخطيط القلب وسيلة لرصد الخطر

ينبض قلب الإنسان نحو 100 ألف مرة يوميًا، لكن بعض الاضطرابات الكهربائية قد تؤدي إلى توقفه بصورة مفاجئة. ورغم قدرة أجهزة تقويم نظم القلب القابلة للزرع على اكتشاف اضطرابات النبض الخطيرة وتصحيحها قبل أن تصبح مميتة، فإن تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأجهزة يمثل تحديًا أمام الأطباء.

وتعتمد الأساليب الطبية المستخدمة حاليًا لتقدير احتمالات الإصابة على فحوص الموجات فوق الصوتية، التي تقيس كفاءة ضخ القلب للدم من خلال مؤشر يُعرف باسم «الكسر القذفي للبطين الأيسر» (LVEF).

لكن هذا المؤشر لا يرصد جميع الأشخاص الذين قد يتعرضون لاحقًا للموت القلبي المفاجئ، وهو ما دفع الباحثين إلى البحث عن وسائل إضافية لتحسين تقييم المخاطر.

وقال زياد أوبرماير، الطبيب والباحث في الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن المشكلة الأساسية تتمثل في عجز الأطباء عن تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى زراعة أجهزة تقويم نظم القلب قبل تعرضهم للخطر.

وأضاف، في بيان نُشر على موقع «ساينس أليرت» السبت، أن معرفة الشخص بارتفاع احتمالات تعرضه للوفاة المفاجئة ستدفعه إلى مراجعة طبيب القلب لبحث إمكانية زراعة الجهاز، لكن الصعوبة تكمن في تحديد هؤلاء الأشخاص في الوقت المناسب.

أوضح الباحثون في دراستهم أن تطبيق تقنيات التعلم العميق على بيانات تخطيط كهربائية القلب يجمع بين سهولة إجراء الفحص وإمكانية استخدام نتائجه على نطاق واسع، فضلًا عن انخفاض تكلفته، مع إمكانية تحليل البيانات آليًا دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.

وأظهرت نتائج الدراسة قدرة النموذج على تحديد فئة من المرضى ترتفع لديهم احتمالات الموت القلبي المفاجئ. وشكلت هذه المجموعة 2.2 في المائة من العينة السويدية التي خضعت للتحليل، وسجلت نسبة حدوث الوفاة القلبية المفاجئة بين أفرادها 7 في المائة خلال العام التالي.

لم تقتصر نتائج البحث على تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، إذ أظهرت البيانات أن المرضى الذين صنفهم النموذج ضمن الفئة عالية المخاطر وخضعوا لزراعة أجهزة تقويم نظم القلب سجلوا معدل وفيات مفاجئة أقل بنسبة 54.4 في المائة مقارنة بالمعدل المتوقع إحصائيًا.

وتشير هذه النتائج إلى إمكانية مساهمة الأجهزة في تجنب بعض حالات الوفاة، كما تطرح الدراسة مسارًا جديدًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبيانات تخطيط القلب في تحسين تقييم مخاطر الموت القلبي المفاجئ.

ومع ذلك، تظل النتائج مرتبطة بما توصلت إليه الدراسة، ولا تعني أن النموذج أصبح بديلًا عن التقييم الطبي أو أداة تشخيصية مستقلة.