خبرني - أيدت محكمة صلح جزاء سحاب حكماً يقضي بحبس «مصلح اجتماعي» لمدة سنة واحدة، بعد إدانته بارتكاب أفعال منافية للحياء العام بحق زوجة أحد أقاربه، وذلك عقب رد اعتراضه على الحكم شكلاً لعدم حضوره جلسة المحاكمة وعدم تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها السيدة، اتهمت فيها المشتكى عليه بالتحرش بها أثناء تدخله لحل خلافات بينها وبين زوجها.

وبحسب الشكوى، طلب منها المشتكى عليه نزع ملابسها وإبعاد أطفالها إلى الشرفة، قبل أن يمسك بيدها ويحتضنها، الأمر الذي دفعها إلى الابتعاد عنه والتوجه لتقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة.

وكانت المحكمة قد أدانت المشتكى عليه بجرمي المداعبة بصورة منافية للحياء العام والقيام بحركات غير أخلاقية، وقررت تنفيذ إحدى العقوبتين بحقه، ليصبح مجموع العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، إضافة إلى الرسوم القضائية.