خبرني - أثار البرازيلي جوليو سيزار، مدافع بيرسيب باندونغ، موجة من الانتقادات بعد تصرفه خلال مواجهة فريقه أمام بالي يونايتد في الدوري الإندونيسي، بعدما حمل لاعب الأخير كويفين إيناسيو وألقاه خارج حدود الملعب، في لقطة أثارت احتجاجات داخل أرضية الميدان.

وذكر موقع "إن تي في نيوز" الإندونيسي أن الواقعة حدثت في الدقيقة 75، عندما سقط إيناسيو أرضا، في وقت كان فيه بالي يونايتد متقدما بهدف دون رد.

ورغم أن الحكم طالب اللاعب بالتوجه إلى خارج الملعب لتلقي الفحص الطبي، فإنه لم يستجب، وهو ما دفع جوليو سيزار، لاعب الفريق المنافس، إلى حمله ونقله نحو الخط الجانبي قبل إنزاله بقوة خارج الملعب، في محاولة منه لمنع إضاعة الوقت.

وأثار تصرف مدافع بيرسيب غضب عدد من أفراد الجهاز الفني لفريق بالي يونايتد، الذين احتجوا على الطريقة التي تعامل بها مع لاعبهم، في حين اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وانتقد الهولندي جوني يانسن، مدرب بالي يونايتد، تصرف سيزار، معتبرا أنه تجاوز الحدود، رغم تفهمه رغبة لاعبي بيرسيب في تسريع استئناف اللعب.

وقال يانسن عقب المباراة: "أتفهم أن اللاعب أراد استئناف اللعب بسرعة، لكن لا يمكنك إلقاؤه بهذه الطريقة، وبالنسبة لي كان يستحق البطاقة الحمراء"، مضيفا أن ما فعله المدافع كان "تصرفا غبيا".

من جانبه، لم يخف إيناسيو استياءه من العقوبة، إذ نشر عبر خاصية "القصص" على حسابه في إنستغرام مقطع الواقعة، وعلق بالإنجليزية: "هذا أمر مخز، مجرد بطاقة صفراء.. حقا، يا لها من كرة قدم"، معبرا عن اعتقاده أن العقوبة لم تكن كافية، وفقا لموقع "فيفا" (VIVA) الإندونيسي.

ولم تتوقف أحداث المباراة عند تلك الواقعة، إذ نجح بيرسيب باندونغ في قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير، بعدما سجل ماريانو بيرالتا ولوكا مينالو هدفين متتاليين في غضون دقيقتين فقط.