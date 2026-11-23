خبرني - استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الاثنين، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة في المنطقة، ما أسفر، وفق حصيلة أولية، عن استشهاد مواطنين وإصابة 7 آخرين.

وأضافت المصادر ان 7 اصابات من المارين بينها حالات خطيرة وصلوا المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، أُصيبت سيدة برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استهدفت قوات الاحتلال سطح منزل في مخيم النصيرات، دون أن تتوفر معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر طبية في مجمع العودة الطبي بالنصيرات، باستقبال إصابة سيدة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه المواطنين قرب مدخل مخيم البريج.

ووفق مصادر طبية فلسطينية ، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,746 شهيدا، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 176,234 مصابا.