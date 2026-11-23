خبرني - يغيب النجم الشاب لامين جمال عن رحلة برشلونة إلى أذربيجان لمواجهة صباح -يوم الأربعاء- ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب آلام في الكاحل الأيمن، وفق ما أعلنه النادي الكاتالوني اليوم الاثنين.

وقرر برشلونة إراحة جمال احترازيا بعدما شعر بانزعاج في كاحله خلال مواجهة فياريال أمس الأحد، التي انتهت بفوز الفريق الكاتالوني 3-2، رغم تأخره بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول.

وخاض اللاعب (19 عاما) المباراة كاملة، بعدما بدأ أساسيا في المباريات الـ17 التي شارك فيها مع برشلونة هذا الموسم.

وأكد النادي أن جمال يُتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في المواجهة المقبلة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، الأحد، في الدوري الإسباني، كما سيفتقد الفريق أمام صباح خدمات تشافي إسبارت وروني بردغجي بسبب الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، متأخرا بثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر وريال مدريد الوصيف، ويأتي صباح في المركز الـ31 برصيد 3 نقاط، جمعها من فوزه على سلافيا براغ التشيكي 2-0.