خبرني - تواصل السلطات التركية في مدينة إسطنبول عمليات البحث المكثفة عن لبؤة طليقة شوهدت في حي أوسكومروكوي بمنطقة ساريير، أمس الأحد، وسط استنفار أمني وإجراءات احترازية شملت إغلاق منافذ المنطقة الحرجية وتحذير السكان من الاقتراب منها.

وبدأت عمليات البحث عقب تلقي قيادة الدرك بلاغا من أحد السكان يفيد بمشاهدة الحيوان في الحي، وأكدت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة رصد حيوان يُعتقد أنه لبؤة قرابة الساعة السادسة مساء الأحد.

وعقب تلقي البلاغ، تحركت فرق من المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية، بالتعاون مع قوات الدرك والشرطة البلدية، لمعاينة موقع الرصد وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة، واتخاذ التدابير اللازمة للعثور على الحيوان.

وفي البداية، لم تسفر عمليات التفتيش الأولية عن العثور على اللبؤة، مما دفع السلطات إلى توسيع نطاق البحث ونشر فرق مجهزة بكاميرات حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة المنطقة الحرجية المحيطة بالحي وتتبع تحركاتها.

وكثفت السلطات عمليات البحث منذ صباح الاثنين، بمشاركة فرق متخصصة وأطباء بيطريين، بهدف الإمساك بالحيوان حيا باستخدام بنادق التخدير.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، فرضت قوات الدرك طوقا أمنيا حول المنطقة الحرجية والمجمعات السكنية المجاورة، وشددت الرقابة على منافذ الدخول والخروج، كما وجهت تحذيرات إلى السكان بضرورة توخي الحذر والبقاء في منازلهم لحين السيطرة على الحيوان.

تحديد موقع اللبؤة

وفي بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، قالت المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية إن عناصر من مركز درك زكرياكوي أبلغوا السلطات المختصة برصد حيوان يشبه الأسد عبر كاميرات المراقبة المحلية.

وأضافت أن فريقا من فرع ساريير التابع للمديرية توجه إلى الموقع لمعاينة التسجيلات وإجراء الفحوصات اللازمة، موضحة أن عمليات التفتيش الأولية، التي نُفذت بالتعاون مع قوات الدرك، لم تسفر عن العثور على الحيوان.

وأشارت المديرية إلى نشر فرق مجهزة بكاميرات حرارية في المنطقة، إلى جانب توجيه تحذيرات للسكان المحليين، ثم أعلنت في بيان لاحق تحديد موقع الحيوان داخل المنطقة الحرجية.

وقالت إن جهود الإمساك به لا تزال مستمرة، بمشاركة أطباء بيطريين مختصين موجودين في الموقع.

بيان ولاية إسطنبول

من جهته، أفاد مكتب والي إسطنبول بأن كاميرات المراقبة في حي أوسكومروكوي رصدت وجود أسد في المنطقة قرابة الساعة السادسة مساء الأحد، مشيرا إلى أن عمليات البحث والتمشيط بدأت فور تلقي البلاغ، بالتزامن مع توجيه تحذيرات إلى السكان القاطنين في الجوار.

وأوضح البيان أن جهود الإمساك بالحيوان تُنفذ بتنسيق من مديرية المتنزهات الوطنية، وبمشاركة قوات الدرك والشرطة ووحدات الشرطة البلدية التابعة لبلدية ساريير، مؤكدا تحديد المنطقة التي يوجد فيها واتخاذ التدابير اللازمة للإمساك به حيا.

ولم تعلن السلطات التركية حتى الآن مصدر وجود اللبؤة في المنطقة، لكن تقارير محلية أشارت إلى احتمال هروبها من منزل خاص كانت تُربى فيه بصورة غير قانونية.

قلق واسع وتساؤلات حول لبؤة إسطنبول

ولاقت صور اللبؤة المتداولة انتشارا واسعا بين المواطنين الأتراك عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون صورا ومقاطع توثق ظهورها في المنطقة، وسط حالة من القلق والترقب إزاء وجود حيوان مفترس بالقرب من المناطق السكنية.

وأبدى مواطنون مخاوفهم من احتمال اقتراب اللبؤة من المنازل، مطالبين بتكثيف إجراءات السلامة وتسريع عمليات الإمساك بها، في حين تساءل آخرون عن مصدرها والظروف التي أدت إلى وجودها طليقة في المنطقة.

كما دعا مدونون السكان إلى الالتزام بتحذيرات السلطات وعدم محاولة الاقتراب من الحيوان أو تعقبه، مؤكدين أهمية ترك مهمة التعامل معه للفرق المختصة، حفاظا على سلامة الأهالي والعاملين في عمليات البحث.

وربط بعض الناشطين بين الحادثة ومخاوف تربية الحيوانات المفترسة داخل المنازل أو الاحتفاظ بها في أماكن غير مخصصة، مشددين على ضرورة تشديد الرقابة على اقتناء الحيوانات البرية وضمان عدم تشكيلها خطرا على السكان.

وطالب آخرون بكشف ملابسات وجود اللبؤة في المنطقة ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في تربيتها بصورة مخالفة للقانون، مؤكدين أن سلامة السكان يجب أن تكون أولوية إلى حين انتهاء عمليات البحث والإمساك بالحيوان.