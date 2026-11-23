خبرني - صوّت مجلس إدارة شركة "إنفيديا" بالإجماع على إعادة تعيين جنسن هوانغ في منصبي الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بأثر فوري.

وأكد المجلس أن إعادة هوانغ إلى منصبيه لا تنطوي على أي مخاطر على الأمن القومي.

وكان هوانغ قد أبدى استعداده للعودة الى رئاسة شركة إنفيديا بعد تنحيه إثر الكشف عن علاقة أقامها خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة لحساب الصين.

وقال في بيان: "إذا ارتأى مجلس الإدارة أن إعادتي إلى المنصب هي في مصلحة مساهمينا وموظفينا والشركة والولايات المتحدة، فسيشرفني أن ألبي هذه الدعوات وأن أعود إلى منصب الرئيس التنفيذي".