خبرني - حقق فريق سيريوس فوزا ثمينا على ضيفه يورغاردن بهدف دون رد، في مباراة شهدت مفارقة لافتة تمثلت في احتفال جماهير الفريق الزائر بإهدار فريقها ركلة جزاء خلال ربع الساعة الأول، لتعزيز حظوظ سيريوس في سباق المنافسة على لقب الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم وتقليص فرص الغريم التاريخي هاماربي.

وبهذا الانتصار، انفرد سيريوس بصدارة جدول الترتيب موسعا الفارق إلى 3 نقاط أمام هاماربي، الذي يخوض مباراته أمام غوتبورغ. وفي المقابل، يستضيف يورغاردن نظيره هكن في الجولة الختامية لحسم صراع المركز الثالث بينهما.

وخلال اللقاء، امتنعت جماهير يورغاردن عن مساندة فريقها طوال فترات اللعب، وأبدت ارتياحا واضحا عقب ركلة الجزاء التي نفذها المهاجم كريستيان لين ومرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى سيريوس، في مشهد عكس حسابات الجماهير المرتبطة بالصراع المباشر على اللقب.

لماذا احتفلت الجماهير؟

يعود هذا الموقف الغريب إلى حسابات الصراع على لقب الدوري، حيث ينافس سيريوس بقوة على البطولة إلى جانب هاماربي، الغريم التقليدي ليورغاردن. ولهذا السبب، لم تكن جماهير يورغاردن ترغب في رؤية هاماربي متوجا باللقب، حتى لو جاء ذلك على حساب فريقها.

وتتجذر هذه المفارقة في العداوة التاريخية الحادة بين يورغاردن وهاماربي اللذين يتقاسمان المدينة والملعب، وهو ما يجعل كل ما يضرّ بالغريم التقليدي أولوية قصوى لدى فئة من المشجعين؛ إذ إن كل نقطة يفقدها سيريوس تصب في مصلحة هاماربي وتقربه من اللقب.

ولهذا السبب، فضّل بعض مشجعي يورغاردن خسارة فريقهم على تحقيق فوز قد يخدم هاماربي أو يعزز حظوظه؛ فلم تكن الجماهير تحتفل لمجرد هزيمة يورغاردن، بل لأن هذه الهزيمة تدعم سيريوس وتعرقل هاماربي في سباق البطولة، وهنا تكمن غرابة المشهد.

وعقب صافرة النهاية، لم يُخفِ حارس مرمى يورغاردن، جاكوب رينيه، استياءه من موقف الجماهير في تصريحات نقلتها منصة "فوتبولسكانالن" (Fotbollskanalen) السويدية، قائلا: "لأكون صريحا تماما اليوم، الأمر محزن حقا، رغم أنني أتفهم تماما ما يشعرون به؛ فاليوم لم يكونوا إلى جانبنا ".

وأضاف: "نحن لا نحتفل بالخسارة عادة، لكننا شعرنا وكأنهم يفعلون ذلك. لم تكن عقليتنا تسمح لنا بالاحتفال بالخسارة، ومن الغريب حقا أن نشكر أشخاصا يسعدهم أن نخسر مباراة في كرة القدم ".