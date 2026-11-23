خبرني - تتجه شركة سناب، المالكة لتطبيق سناب شات، إلى توسيع أدواتها المخصصة لصناع المحتوى والعلامات التجارية، من خلال إطلاق 3 ميزات جديدة تستهدف تسهيل اكتشاف المبدعين، وزيادة انتشار منشوراتهم، وتعزيز فرص التعاون التجاري والإعلاني على المنصة.

وأعلنت الشركة عن هذه التحديثات ضمن خطتها لتطوير منظومة صناع المحتوى، وتشمل شبكة لاكتشاف المبدعين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزة لعرض الأماكن التي يوصي بها صناع المحتوى عبر خريطة سناب، وبرنامجا جديدا لدعم وكالات التسويق والإعلان.

وتعكس هذه الخطوة توجها نحو ربط المحتوى اليومي بالفرص التجارية، بحيث لا يقتصر دور صناع المحتوى على جذب المشاهدات والتفاعل، بل يمتد إلى مساعدة الجمهور على اكتشاف المنتجات والأماكن، وإتاحة فرص جديدة للشراكات مع العلامات التجارية.



شبكة ذكية للربط بين صناع المحتوى والعلامات التجارية

تتمثل الميزة الأولى في إطلاق شبكة سناب لصناع المحتوى (Snap Creator Network)، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية على العثور على صناع المحتوى المناسبين لحملاتهم الإعلانية.

ووفقا لما أوضحته الشركة في إعلانها الرسمي، تتيح المنصة للمعلنين تحديد نوع صانع المحتوى الذي يبحثون عنه، من خلال وصف الجمهور المستهدف وفئة المحتوى وأهداف الحملة الإعلانية. وبعد ذلك، تعرض مجموعة من المبدعين الذين تتوافق خصائصهم مع متطلبات الحملة.

وتسمح الشبكة للعلامات التجارية بالاطلاع على مؤشرات أداء صناع المحتوى، وإضافة المرشحين إلى قوائم مختصرة، والتواصل معهم لبحث فرص التعاون، فضلا عن إمكانية الترويج للمحتوى الذي ينشرونه وتحويله إلى إعلانات مدفوعة.

وأشارت سناب -التي يملك تطبيقها نحو 900 إلى 970 مليون مستخدم نشط شهريا- إلى أن الشبكة متاحة بنسخة تجريبية مفتوحة (Open Beta)، وتهدف إلى جعل عملية اكتشاف المبدعين أكثر كفاءة، مع التركيز على مدى ملاءمة جمهور صانع المحتوى للحملة، بدلا من الاعتماد على عدد المتابعين وحده.

ومن شأن هذه الأداة توسيع فرص ظهور المبدعين أمام الشركات التي تبحث عن جمهور يتناسب مع منتجاتها، وفتح المجال أمام شراكات إعلانية جديدة، بما يساعدهم على تنويع مصادر دخلهم.



تحويل التوصيات اليومية إلى فرص للاكتشاف

تحمل الميزة الثانية اسم "زاره" (Visited By)، وتستهدف تعزيز دور خريطة سناب (Snap Map) في استكشاف الأماكن والأنشطة التجارية، من خلال تجارب صناع المحتوى وتوصياتهم.

وتتيح الميزة إبراز المطاعم والمتاجر والأماكن التي زارها صناع المحتوى وشاركوا عنها منشورات عامة مرتبطة بمواقع جغرافية محددة، سواء عبر خريطة سناب أو منصة الفيديوهات القصيرة سبوتلايت (Spotlight).

وبحسب الشركة، يستطيع المستخدمون مشاهدة الأماكن التي زارها صناع المحتوى الذين يتابعونهم، واستكشاف المنشورات المرتبطة بهذه المواقع، ثم مشاركة اكتشافاتهم مع الأصدقاء عبر المحادثات أو القصص.

وتكتسب الميزة أهميتها من حجم استخدام الخريطة، إذ ذكرت سناب أن أكثر من 450 مليون مستخدم يستعملون خريطة سناب شهريا، ويمنح ذلك المنشورات المرتبطة بالأماكن فرصة للوصول إلى مستخدمين قد لا يتابعون صانع المحتوى مباشرة، لكنهم يكتشفون توصياته من خلال الخريطة.

وتفتح هذه الآلية مجالا إضافيا أمام المبدعين للاستفادة من منشوراتهم اليومية، خصوصا المحتوى المتعلق بالمطاعم والسفر والتسوق والتجارب المحلية. كما تمنح الأنشطة التجارية فرصة للظهور أمام جمهور مهتم بالأماكن التي يشارك صناع المحتوى تجاربهم فيها، بما قد يؤثر في قرارات المستخدمين بشأن الأماكن التي يرغبون في زيارتها.



برنامج لدعم وكالات التسويق وإدارة الحملات

أما الميزة الثالثة فهي برنامج شركاء وكالات صناع المحتوى (Creator Agency Partner Program)، الذي يستهدف وكالات التسويق والإعلان التي تدير حملات بالتعاون مع المبدعين.

وأوضحت الشركة أن البرنامج يوفر للوكالات التدريب والدعم والأدوات اللازمة لتطوير الحملات الإعلانية وتوسيع نطاقها، ويضم مستويين من الشراكة.

يستهدف المستوى الأول، المعروف باسم الشريك القياسي (Standard Creator Agency Partner)، الوكالات التي تعمل على تطوير نشاطها في مجال إعلانات صناع المحتوى، ويوفر لها الأدوات والتدريب اللازمين لتنفيذ الحملات.

أما المستوى الثاني، الشريك الإستراتيجي (Strategic Creator Agency Partner)، فيستهدف الوكالات الأكثر خبرة في إدارة الحملات الإعلانية، ويوفر لها دعما أوسع وفرصا إضافية للتعاون مع صناع المحتوى.

وبحسب إعلان سناب، بدأ البرنامج العمل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع خطط لتوسيع نطاقه إلى مناطق أخرى لاحقا.

ويمكن أن يساعد البرنامج على تسهيل وصول المبدعين إلى الوكالات المتخصصة، ومساعدة العلامات التجارية على تنظيم شراكاتها الإعلانية وقياس نتائج حملاتها.



كيف تؤثر التحديثات في اقتصاد صناع المحتوى؟

تجمع الميزات الثلاث بين مراحل مختلفة من العمل التجاري لصناع المحتوى، إذ تساعد الشبكة الجديدة العلامات التجارية على اكتشاف المبدعين واختيار الأنسب لحملاتها، بينما توسع ميزة "فيزيتد باي" نطاق انتشار التوصيات والمنشورات اليومية، ويتولى برنامج الشركاء دعم الوكالات التي تدير هذه الحملات.

واستشهدت سناب بتجارب إعلانية سابقة لعلامتي ساور باتش كيدز (Sour Patch Kids) وستيف مادن (Steve Madden). وذكرت أن حملة الأولى حققت عائدا على الإنفاق الإعلاني بلغ 2.3 مرة، إلى جانب ارتفاع الوعي الإعلاني بست نقاط، أما حملة الثانية فوصلت إلى 2.2 مليون مستخدم، مع انخفاض تكلفة الألف ظهور بنسبة 44%، وفقا لبيانات الشركة. وتظل هذه النتائج مرتبطة بالحملات المذكورة، ولا تعني بالضرورة تحقيق نتائج مماثلة لجميع المعلنين أو صناع المحتوى.

وبهذه التحديثات، تسعى سناب -على حد قولها- إلى بناء منظومة متكاملة للتسويق عبر صناع المحتوى، تربط بين اكتشاف المبدعين وتوسيع انتشار منشوراتهم وتسهيل التعاون التجاري معهم، في إطار المنافسة المتزايدة بين منصات التواصل الاجتماعي على استقطاب المبدعين وتعزيز مصادر دخلهم.