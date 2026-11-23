خبرني - أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أهمية تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الشركات الأردنية وتمكينها من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في السوق السورية.

وقال أبو غزالة، خلال مشاركته اليوم الاثنين في مائدة مستديرة نظمتها جمعية البنوك في الأردن، بعنوان "السوق السورية وفرص التجارة والاستثمار: نتائج الدراسات ودور القطاع المصرفي الأردني"، إن السوق السورية توفر فرصًا تصديرية إضافية أمام المنتجات الأردنية، لا سيما في الصناعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والكيماويات والمعادن.

ولفت إلى أن الأردن يمتلك مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا لخدمة الشركات والمستثمرين المتجهين إلى السوق السورية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وبنيته التحتية وقدراته الصناعية واللوجستية، فضلًا عن العلاقات التجارية القائمة بين البلدين.

وأوضح أن احتياجات إعادة الإعمار في سوريا تفتح مجالات واسعة أمام الشركات الأردنية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والإنشاءات والصناعات التحويلية والخدمات.

وأشار إلى أن القطاعات ذات الأولوية للمشاركة الأردنية خلال السنوات الثلاث المقبلة تشمل النقل والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والإنشاءات ومواد البناء والغذاء والزراعة والطاقة، إلى جانب فرص متوسطة المدى في التعدين والأدوية والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أبو غزالة أن القطاع المصرفي الأردني يمثل شريكًا رئيسيًا في تمكين الشركات من الاستفادة من هذه الفرص، من خلال توفير التمويل التجاري والاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية وتمويل المشاريع وسلاسل التوريد، وتطوير الخدمات المالية اللازمة لدعم أنشطة التصدير والاستثمار.

وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي لتحديد المشاريع والشركات ذات الأولوية واحتياجاتها التمويلية، وتطوير أدوات مصرفية مناسبة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتحويلات المالية ومتطلبات الامتثال والضمانات.

وأشار إلى أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة تربط الشركات الأردنية بالمشاريع الإقليمية والدولية المطروحة في السوق السورية، بما يتيح لها المشاركة كموردين ومقاولين وشركاء استثماريين، ويسهم في تعزيز الصادرات الأردنية وتوسيع حضور الشركات الوطنية في الأسواق الإقليمية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم إن البنوك الأردنية كانت سبّاقة في توسيع حضورها الإقليمي وتقديم الدعم والخدمات المصرفية في الدول الشقيقة، مؤكدًا استمرارها في أداء هذا الدور بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي.

وناقش المشاركون الفرص المتاحة أمام الشركات الأردنية في السوق السورية، ودور القطاع المصرفي في توفير التمويل والتسهيلات اللازمة للاستفادة منها، إلى جانب التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية والضمانات المصرفية، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص الأردني في مشاريع إعادة الإعمار.

وشارك في الجلسة، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وأمين عام وزارة الاستثمار، وعدد من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للبنوك العاملة في المملكة.