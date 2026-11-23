خبرني - بحث وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، مع نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان، عماد فاخوري، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع خفض الفاقد المائي وإدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي، بما يسهم في دعم خطط الوزارة لمواجهة التحديات المائية وتعزيز استدامة القطاع.

وأكد أبو السعود، خلال اللقاء الذي عُقد الاثنين، أن الوزارة تعمل، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه، وفق نهج تشاركي يستهدف استقطاب خبرات القطاع الخاص وإمكاناته التمويلية لتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، مشيراً إلى أن وضع حجر الأساس لمشروع الناقل الوطني يشكل نقطة تحول استراتيجية نحو تحقيق الأمن المائي والاجتماعي المستدام في المملكة.

واستعرض الوزير المشاريع الحيوية المرتبطة بمشروع الناقل الوطني، مؤكداً أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في خفض الفاقد المائي وإدارة مرافق الصرف الصحي، إلى جانب تطوير الأنظمة التشغيلية لمرافق المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، ومواصلة جهود شركات المياه للحد من الفاقد وضمان استدامة خدماتها.

وأشار إلى توجه الوزارة للتوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها، بما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية ويضمن الالتزام بالمعايير العالمية، ويسهم في تعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.

وثمّن أبو السعود الدعم الفني والتمويلي المتواصل الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية لقطاع المياه في الأردن، لافتاً إلى أهمية مواءمة برامج المؤسسة مع الأولويات الوطنية، لا سيما تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، والحد من الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي.

من جانبه، هنأ فاخوري الأردن بوضع حجر الأساس لمشروع الناقل الوطني، مؤكداً أن المملكة تُعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة التمويل الدولية في المنطقة.

وأشار إلى تطلع المؤسسة إلى البناء على هذا الإنجاز وتسخير أدواتها التمويلية والاستشارية لدعم قطاع المياه الأردني، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ استدامتها.

وحضر اللقاء المدير الإقليمي للمؤسسة توماس جايكوب، ومدير مكتب المؤسسة في الأردن مارسيل رشيد، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي المياه والري والتخطيط والتعاون الدولي.