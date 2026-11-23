خبرني - نجح فريق جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، بقيادة الأستاذ الدكتور محمد محمود البربراوي، في إجراء تدخل جراحي نوعي لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تعاني من جلطات دماغية متكررة نتيجة إصابتها بمرض «مويا مويا» (Moyamoya Disease)، وهو مرض وعائي دماغي نادر يؤدي إلى التضيق التدريجي للشرايين الرئيسية المغذية للدماغ، ما يزيد من خطر حدوث الجلطات الدماغية أو النزيف الدماغي.

وقد جرى تشخيص الحالة بدقة من قبل الأستاذ الدكتور سماح أبو رحمة، استشارية أمراض الدماغ والأعصاب لدى الأطفال، بعد معاناة الطفلة من نوبات متكررة وشلل جزئي في الأطراف. وأظهرت الفحوصات الطبية المتقدمة، بما فيها التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والقسطرة الشريانية الدماغية، وجود تضيق وانسداد في الشرايين السباتية، مما أكد إصابتها بهذا المرض النادر، الذي يُعد أكثر انتشارًا في دول شرق آسيا، ولا سيما اليابان.

وبعد إجراء التقييم الطبي الشامل ووضع الخطة العلاجية المناسبة، أُجريت للطفلة بتاريخ 18/11/2026 عملية جراحية متقدمة هدفت إلى تحسين التروية الدموية للدماغ، من خلال إنشاء مسارات جديدة لتدفق الدم من شرايين فروة الرأس والجمجمة إلى شرايين الدماغ، بما يعزز وصول الدم إلى المناطق المتأثرة ويحد من خطر حدوث جلطات دماغية مستقبلية.

وتُعرف هذه العملية باسم Encephalo-Duro-Arterio-Myo-Synangiosis (EDAMS)، وقد استغرقت نحو تسع ساعات، تكللت بالنجاح .

وفي إطار التحضير للعملية، قام أخصائي العناية الحثيثة للأطفال الدكتور سيف الروابدة باستخدام جهاز الألتراساوند لتحديد مسار الشريان الصدغي السطحي وتفرعاته، بهدف الاستفادة منها في إنشاء المسارات الدموية الجديدة، الأمر الذي أسهم في تقييم الشرايين والدورة الدموية الدماغية، ومكّن الفريق الجراحي من إجراء العملية بدقة متناهية.

وتُعد هذه الحالة مثالًا على أهمية التشخيص المبكر والتكامل بين التخصصات الطبية، وعلى الدور الذي تؤديه تقنيات جراحة الأعصاب الوعائية المتقدمة في التعامل مع أمراض الأوعية الدموية الدماغية المعقدة لدى الأطفال، بما يعزز قدرة المستشفى على تقديم خدمات علاجية تخصصية متقدمة لهذه الحالات النادرة بما يضاهي المراكز العالمية .

ومن جانبه، أكد مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الأستاذ الدكتور حسان البلص، أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكفاءات الطبية في المستشفى، مشيرًا إلى أن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي يُعد من المستشفيات الرائدة والمتقدمة في التعامل مع الجراحات النوعية والنادرة، بفضل وجود أطباء اختصاص يمتلكون خبرات وكفاءات على مستوى عالمي، إلى جانب توفر التجهيزات الطبية المتقدمة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة والمعقدة، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن المستشفى يواصل العمل على تطوير خدماته الطبية والتخصصية، واستقطاب الكفاءات المتميزة، وتوفير أحدث التقنيات العلاجية، بما يعزز قدرته على التعامل مع الحالات المرضية المعقدة، ويكرّس مكانته مركزًا طبيًا متقدمًا يقدم خدمات علاجية نوعية للمرضى من مختلف أنحاء المملكة.