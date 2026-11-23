خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 74,746 شهيدا و176,234 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 4 شهداء و7 إصابات.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,679 شهيدا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 6,100 إصابة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الانتشال 851.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.