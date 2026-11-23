خبرني - حصد بنك ABC جائزة "أفضل بنك لتمويل التجارة في الشرق الأوسط لعام 2026" من مجلة يوروموني تقديرًا لريادته في تقديم حلول رقمية مبتكرة لتمويل التجارة، بما يُمكِّن الشركات من التعامل مع الممرات التجارية المعقدة، وتحسين إدارة رأس المال العامل، وتحقيق النمو في الأسواق الإقليمية والدولية عبر تجربة مصرفية سلسة.

تُبرز هذه الجائزة المرموقة استثمارات بنك ABC المتواصلة في بناء منظومة متكاملة ومترابطة لتمويل التجارة، تجمع بين الخبرة الإقليمية والانتشار الدولي والقدرات الرقمية المتقدمة. وفي ظل التحديات التي تواجهها الشركات جراء التغيرات المستمرة في سلاسل الإمداد، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد الضغوط على السيولة، يواصل البنك توفير مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والمرونة لعملائه عبر مختلف مراحل دورة المعاملات التجارية.

شكّل الإطلاق العالمي للبوابة الرقمية لصيرفة الجملة محطة بارزة ضمن جهود البنك، إذ توفر البوابة نقطة دخول موحدة تتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الرقمية للشركات. تُتيح البوابة للعملاء إنجاز معاملات التجارة المستندية، وتمويل سلاسل الإمداد، وإدارة النقد والسيولة والصرف الأجنبي بسلاسة تامة، مما يُمكِّن الشركات من إدارة معاملاتها بكفاءة أكبر، وتحسين إدارة احتياجات رأس المال العامل وتعزيز القدرة على متابعة عملياتها.

كما واصل بنك ABC تعزيز قدراته في مجال عمليات التجارة المستندية وتمويل سلاسل الإمداد، بما يُتيح للعملاء إصدار وإدارة خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية وخطابات الاعتماد الاحتياطية رقميًا، إلى جانب التحصيلات المستندية، وتمويل المستحقات المدينة و الدائنة. ومن خلال الحد من الاعتماد على الإجراءات اليدوية، أدت هذه الحلول إلى تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية وتحسين مستوى التحكم في مختلف مراحل تنفيذها.

أسهمت هذه الاستثمارات في تحقيق نتائج ملموسة للعملاء، إذ انخفضت المدة اللازمة لإنجاز معاملات خطابات الاعتماد إلى أقل من 24 ساعة، فيما تراجعت المدة اللازمة للحصول على تمويل سلاسل الإمداد إلى أقل من ساعتين. كما وسّع البنك نطاق حلول تمويل سلاسل الإمداد لتشمل تمويل المستحقات المدينة و الدائنة، إلى جانب حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يساعد العملاء على تعزيز مستويات السيولة وزيادة مرونة سلاسل الإمداد.

وبهذه المناسبة، صرح السيد كريم اللبدي، رئيس المعاملات المصرفية لمجموعة بنك ABC قائلًا: "يشرفنا نيل هذا التكريم من مجلة يوروموني بصفتنا أفضل بنك لتمويل التجارة في الشرق الأوسط. تعكس الجائزة التزامنا بتقديم حلول تساعد عملاءنا على إتمام معاملاتهم التجارية بثقة وكفاءة ومرونة أكبر في ظل بيئة عالمية تتسم بسرعة التغيير. ومن خلال الجمع بين الابتكار الرقمي، والترابط الدولي، والخبرة العميقة بالأسواق، نمكّن الشركات من إدارة معاملاتها التجارية واحتياجاتها من رأس المال العامل بكفاءة، مع دعم تطلعاتها للنمو عبر ممرات التجارة العالمية."

واختتم السيد اللبدي تصريحه قائلًا: "ما كان لهذا الإنجاز أن يرى النور لولا الثقة التي أولانا إياها عملاؤنا، وتفاني زملائنا في مختلف الأسواق، والدعم المتواصل من مجلس الإدارة والقيادة. أتوجه بخالص الشكر لكل منهم على مساهمته في تحقيق هذا النجاح، كما أود أن أشكر مجلة يوروموني على الاحتفاء بإنجازاتنا."

يُرسخ هذا التكريم مكانة بنك ABC باعتباره شريكًا مصرفيًا موثوقًا للشركات في مختلف الأسواق التي يعمل فيها، ويُؤكد دوره في دعم النمو الاقتصادي والتجارة العابرة للحدود من خلال تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز الترابط الدولي، والحرص الدائم على نجاح العملاء.