اندلع سجال حاد بين يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، على خلفية دعوة الأول إلى حذف اللغة العربية من اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل، وما أعقبها من ردود متبادلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأ السجال أمس الأحد، بعدما نشر يائير نتنياهو منشورا على منصة إكس، دعا فيه إلى حذف اللغة العربية من اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل، معتبرا أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية. واستند في موقفه إلى أن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة للعبرية.

وأضاف أن العرب في إسرائيل يتقنون اللغة العبرية ويستطيعون قراءتها، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني، معتبرا أن ذلك يجعل من الضروري الاكتفاء باستخدام العبرية في اللافتات الرسمية، وأن يكون المطلوب من العرب قراءة العبرية الأساسية.

ورد أحمد الطيبي على منشور يائير نتنياهو عبر منصة إكس، قائلا: "العربية لغة أم، أما عنصريتك فهي على ما يبدو لغة أب. اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيختفي من حياتنا السياسية قريبا وأنت أيضا".

ولم يتوقف السجال عند هذا الحد، إذ عاد يائير نتنياهو للرد على الطيبي، مدعيا أن اللغة العربية هي اللغة الأم للشعب العربي، الذي تعود أصوله إلى شبه الجزيرة العربية، ومضيفا أن اللغة العبرية نشأت في أرض إسرائيل، وتحديدا في أرض يهودا، ولذلك يُدعى اليهود بهذا الاسم.

كما هاجم يائير نتنياهو الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي قال إن الطيبي عمل مساعدا له، واصفا إياه بأنه "عنصري متطرف"، ومتهما إياه بقتل آلاف اليهود لمجرد كونهم يهودا.

وجدد يائير نتنياهو دفاعه عن موقفه بشأن اللغة العربية، قائلا إن العربية ترتبط بـ22 دولة، في حين ترتبط العبرية بدولة واحدة فقط.

وأضاف، مخاطبا الطيبي، أن مشاركته في الانتخابات وترشحه لعضوية الكنيست، إلى جانب حصوله على مخصصات التأمين الوطني وإعانات الأطفال، تعني أنه ينبغي أن يكون "إسرائيليا بما يكفي" لقراءة العبرية الأساسية على لافتات الشوارع.

وختم نتنياهو الابن هجومه بالإشارة إلى المادة السابعة (أ) من القانون الأساسي: الكنيست، مدعيا أن الطيبي لا ينبغي أن يكون عضوا في البرلمان الإسرائيلي بموجبها.

سخرية وانتقادات واسعة

وأثار السجال تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ انتقد ناشطون تصريحات يائير نتنياهو وسخروا من حديثه عن أصول اللغتين العربية والعبرية.

وأشاروا إلى أن لغته الأم هي البولندية، التي يتحدث بها أفراد عائلته، معتبرين أنه لا هو ولا والده يرتبطان بأرض فلسطين.

وفي تعليقات أخرى، وصف ناشطون يائير نتنياهو بـ"الأحمق"، معتبرين أن تصريحاته لا تستحق الالتفات إليها، في حين رأى مدونون أن العنصرية هي اللغة الأم له ولوالده، في رد ساخر على هجومه على اللغة العربية وأحمد الطيبي.

وتنوعت ردود الفعل بين السخرية من تصريحات نتنياهو الابن وانتقاد ما وصفه ناشطون بالخطاب العنصري، مؤكدين تمسكهم بمكانة اللغة العربية ورفضهم الدعوات إلى إقصائها من الفضاء العام.