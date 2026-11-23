خبرني - دعا كبير العلماء في شركة «أوبن إيه.آي» (OpenAI)، جاكوب باتشوكي، شركات تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تبني قواعد مشتركة، تضع حدوداً لقدرات النماذج الأكثر تطوراً، وربط السماح بتجاوز هذه الحدود بتحقيق تقدم ملموس في أنظمة مراقبة الذكاء الاصطناعي، وضمان سلامة استخدامه، في خطوة تستهدف مواكبة التطور المتسارع لهذه التقنيات بإطار مشترك للحوكمة، وإدارة المخاطر.

وحظي المقترح بدعم الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، الذي اعتبره من أهم الطروحات، التي قدمتها «أوبن إيه.آي» خلال الفترة الأخيرة، داعياً بدوره إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى القطاع بشأن حدود مشتركة لتطوير النماذج، بما يضمن عدم تجاوز القدرات التقنية مستوى القدرة على فهم سلوكها، والتحكم فيها.

وجاء المقترح، الذي كشف باتشوكي تفاصيله في تدوينة نشرها، الأحد، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل قطاع التكنولوجيا وخارجه من المخاطر المحتملة للتوسع السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع اقتراب النماذج المتقدمة من تنفيذ مهام أكثر تعقيداً واستقلالية، وتزايد صعوبة التنبؤ بجميع سلوكياتها ومراقبتها.

ويتمحور المقترح حول اعتماد مقياس تقني، يُعرف باسم «الحيرة» (Perplexity)، لقياس مدى قدرة النموذج على توقع الرمز التالي في النصوص والبيانات التي يتعامل معها، ويعكس هذا المقياس مستوى دقة التنبؤات؛ فكلما انخفضت قيمته تحسنت قدرة النموذج على التنبؤ، بما يوفر مؤشراً على تطور قدراته الأساسية.

وفي تدوينته المنشورة على الموقع الرسمي للشركة تحت عنوان «الحيرة والذكاء» (Perplexity and Intelligence)، أوضح باتشوكي أن «أوبن إيه.آي» تتتبع هذا المؤشر منذ نماذج «جي بي تي 3.5»، مشيراً إلى أن قيمة المقياس بلغت نحو 0.99 في ذلك النموذج، وانخفضت إلى قرابة 0.91 مع «جي بي تي 4»، قبل أن تسجل النماذج الأحدث مستويات تقل عن 0.8.

وربط كبير العلماء بين هذا التحسن وظهور قدرات جديدة في النماذج، موضحاً أن «جي بي تي 3.5» أتاح إجراء محادثات سلسة وطبيعية، بينما ساعد التطور اللاحق في «جي بي تي 4» على تعزيز قدرات الاستدلال المنطقي، والتفكير المتسلسل، فيما شهدت النماذج التي وصلت إلى مستويات أقل من 0.8 بروز قدرات متقدمة في مجالات مثل الأمن السيبراني والرياضيات.

وأشار إلى أن أحد النماذج التي وصلت إلى مستوى يقارب 0.76 في المقياس بدأ في تقديم نتائج رائدة لمعالجة مسائل رياضية مفتوحة، لافتاً إلى أن التطور المقبل قد يفضي إلى ظهور قدرات تحويلية جديدة عندما تصل النماذج إلى نطاق يتراوح بين 0.68 و0.7، رغم أنه لا يمكن التنبؤ بطبيعة هذه القدرات على وجه الدقة في الوقت الحالي.

وحذر باتشوكي من أن التطور المقبل قد يتجاوز سرعة التحسن في أدوات السلامة والمراقبة، متوقعاً أن يشهد عام 2027 طفرة كبيرة في أساليب وأبحاث تدريب النماذج، مع إمكانية أن تسهم أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها في تسريع تطوير تقنيات التدريب الأساسية.

وأوضح أن مشاركة الذكاء الاصطناعي في أبحاث التعلم العميق وتطوير خوارزميات التدريب قد تفتح الباب أمام قفزات متلاحقة في قدرات النماذج، على غرار التطورات التي شهدتها معالجة المسائل الرياضية. ورأى أن أدوات مواءمة النماذج ومراقبة سلوكها ستتطور بدورها، لكن من غير المرجح أن تحقق الوتيرة نفسها من التقدم، وهو ما قد يوسع الفجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية التحكم فيها.

وبناء على ذلك، دعا شركات تطوير النماذج المتقدمة إلى الاتفاق على معايير مشتركة لتقييم قدرات الذكاء الاصطناعي، وإجراء اختبارات ضغط وتقييم للمخاطر قبل استخدام النماذج الجديدة، فضلاً عن اعتماد معايير شفافية تسمح بمقارنة النتائج بين الشركات المختلفة.

واقترح أن تتضمن هذه المعايير تحديد مستوى أولي لا يجوز تجاوزه في تطوير النماذج، مع وضع شروط واضحة للانتقال إلى مستويات أعلى، ترتبط بتحقيق تقدم قابل للقياس في فهم سلوك النماذج ومراقبتها، بما في ذلك تطوير أدوات أكثر فاعلية لمراقبة عمليات التفكير والاستدلال داخلها.

تحديات أمام المقياس الموحد

وفي المقابل، أقر باتشوكي بأن اعتماد «الحيرة» معياراً مشتركاً لا يخلو من تحديات، أبرزها اختلاف البيانات المستخدمة في تدريب النماذج وتقييمها بين الشركات، ما يجعل المقارنة المباشرة بين نتائج المطورين أمراً صعباً ما لم يتم الاتفاق على مجموعات بيانات واختبارات موحدة.

كما أن المؤشر لا يقيس بصورة مباشرة قدرة النموذج على تنفيذ المهام العملية، ولا يعكس جميع التحسينات التي تطرأ على قدراته من خلال تقنيات لاحقة للتدريب، مثل الاستدلال المتسلسل والتعلم المعزز، فضلاً عن عدم معرفة الحد الأدنى الذي يمكن أن يصل إليه المقياس مع استمرار تطور النماذج.

وتكتسب الدعوة أهمية في ظل تصاعد النقاش داخل قطاع التكنولوجيا بشأن ضرورة وضع ضوابط مشتركة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وعدم ترك قرارات السلامة لكل شركة على حدة، في وقت تتسابق فيه الشركات الكبرى لتعزيز قدرات نماذجها وتوسيع نطاق استخدامها.

من جانبه، أيد سام ألتمان المقترح، وكتب عبر منصة «إكس» أن القطاع ينبغي أن يسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن حدود مشتركة لتطوير الذكاء الاصطناعي، واصفاً تدوينة باتشوكي بأنها «أهم ما نشرته أوبن إيه.آي منذ فترة»، ومعتبراً أن الاتفاق على هذه الحدود سيكون خطوة حكيمة للمساعدة في ضمان السلامة والتحكم.

ولا يمثل المقترح، حتى الآن، اتفاقاً ملزماً بين شركات الذكاء الاصطناعي، بل دعوة من «أوبن إيه.آي» إلى تأسيس إطار مشترك يمكن أن يشكل أساساً لمعايير مستقبلية تنظم وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً، وتربط التوسع في قدراتها بمدى توافر أدوات كافية لفهم سلوكها وضمان سلامتها.