خبرني - أعلنت شركة «سيجنال» المتخصصة في المراسلة المشفرة عن بدء تطبيق قيود جديدة تحظر التقاط لقطات الشاشة على الهواتف الذكية، في خطوة دفاعية تستهدف منع وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين في أنظمة التشغيل أو التطبيقات الخارجية من قراءة المحادثات الخاصة واستخراج محتواها. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر التقني والقانوني حول حدود الخصوصية مع تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى نحو دمج وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على فحص الشاشات وتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين.

وفي تدوينة نشرتها رئيسة مؤسسة «سيجنال» غير الربحية، ميريديث ويتاكر، أوضحت الشركة أن دمج الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في أنظمة التشغيل يغير بيئة عمل التطبيقات نحو مسار «أكثر عدائية تجاه الخصوصية بصورة متزايدة»، واصفة ذلك بأنه يمثل «تهديداً وجودياً لسيجنال وقدرتنا على الالتزام بمهمتنا بمسؤولية».

وأشارت ويتاكر إلى أن وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى البيانات الحساسة المعروضة على الشاشة قد ينقل المعلومات خارج نطاق تحكم «سيجنال» إلى قواعد بيانات محلية أو خوادم خارجية، حتى مع بقاء التشفير التام بين الطرفين قائماً أثناء النقل، وهو ما يضع خصوصية جميع أطراف المحادثة أمام مخاطر فعلية.

وبموجب التحديث الجديد، بدأت «سيجنال» تفعيل حظر لقطات الشاشة بشكل افتراضي على الهواتف الذكية، مع إتاحة نوافذ تنبيه للمستخدمين تمنحهم خيار الإبقاء على الحماية أو تعطيلها حسب نوع الجهاز، محذرة من أن تعطيل هذه الإعدادات قد يعرض المحادثات للانكشاف أمام وكلاء الذكاء الاصطناعي ويقوّض الضمانات الأمنية للتطبيق.

وأقرت «سيجنال» بأن هذه القيود تظل «غير مكتملة» ولا تغلق كل الثغرات أو المسارات المحتملة لوصول الوكلاء إلى بيانات التطبيقات أو الإشعارات أو الملفات، لافتة إلى أنها سبق أن حجبت ميزة «ريكول» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركة «مايكروسوفت» على نظام «ويندوز»، بينما لا تزال تواجه قيوداً تقنية تمنعها من توفير حماية موثوقة مماثلة على أجهزة «ماك أو إس» التابعة لشركة «أبل».

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير كشفت عن قدرة وكلاء ذكاء اصطناعي على تجاوز المسارات التقليدية للوصول إلى الرسائل، إذ أظهر تقرير لوكالة «رويترز» أن وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» التابع لشركة «ميتا» تمكن من الوصول إلى رسائل «سيجنال» عبر صلاحيات على مستوى نظام التشغيل، مستفيداً من أدوات تسهيلات الاستخدام والتقاط الشاشة على أجهزة «ماك» ومن الإشعارات على نظام «أندرويد»، قبل أن تغلق «أبل» هذا المسار المحدد عبر تحديث للنظام مع طرح أذونات جديدة مخصصة للوكلاء.

وفي هذا السياق، دعت «سيجنال» شركات «أبل» و«ألفابت» و«مايكروسوفت» إلى توفير آليات واضحة تتيح لمطوري التطبيقات حظر معالجة بيانات تطبيقاتهم بواسطة مساعدات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الأنظمة، مثل «سيري» و«جيميني إنتليجنس»، وتقديم شفافية أكبر حول آليات عمل هذه الأنظمة.

وتعكس هذه الأزمة تحولاً جوهرياً في طبيعة المنافسة بين تطبيقات المراسلة التي تضع الخصوصية في صدارة نموذجها وبين منصات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل التي تسعى لتعظيم فاعلية المساعدات الرقمية عبر قراءة السياق الكامل للشاشة. فبينما ترى «ميتا» أن قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على رؤية الشاشات والتفاعل معها ضرورية لأداء المهام نيابة عن المستخدمين استناداً إلى الأذونات الممنوحة صراحةً، ترى منصات الخصوصية أن هذا التوسع يفرغ التشفير من مضمونه العملي بمجرد ظهور الرسالة على الشاشة أو في الإشعارات.

وقد تباينت القراءات الإعلامية والتقنية حول هذه المواجهة؛ ففي تقرير لموقع «تك كرانش»، أُبرز وصف ميريديث ويتاكر لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل بأنه «تهديد وجودي» يقوض قدرة «سيجنال» على ضمان الخصوصية بشكل مستقل بمجرد التقاط البيانات وعرضها أو تخزينها خارج سيطرة التطبيق.

وفي السياق ذاته، أشار موقع «سي نت» إلى أن التشفير القوي وحده لا يكفي إذا تمكنت أداة ذكاء اصطناعي من رؤية ما يراه المستخدم على الشاشة، مؤكداً أن «سيجنال» وسّعت نهجها من حظر «مايكروسوفت ريكول» على «ويندوز» إلى تقييد لقطات الشاشة على الهواتف لمواجهة وصول المساعدات الذكية إلى المحتوى. من جهتها، لفتت تغطية «إي سيكيوريتي بلانيت» إلى أن اختبارات وكالة «رويترز» أظهرت أن الوصول إلى رسائل «سيجنال» عبر صلاحيات النظام والإشعارات لم يكسر التشفير التام أثناء النقل، لكنه كشف إمكانية التقاط المحتوى المقروء المعروض على الشاشة أو في التنبيهات متى توافرت أذونات كافية على الجهاز. وفي المقابل، نقلت تغطيات إعلامية مثل «ديلي نيوز إيجيبت» و«نوت بوك تشيك» أن قيود الحظر التلقائية لا تمتد بالتساوي إلى جميع البيئات، إذ تبرز تحديات تقنية على أجهزة «ماك» وبعض نسخ «أندرويد»، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من «أبل» و«جوجل» حول المطالبات الجديدة لـ«سيجنال»، ما يجعل مستقبل الخصوصية في عصر الوكلاء الذكيين مرهوناً بمدى استجابة مطوري أنظمة التشغيل لتوفير أدوات عزل واضحة للتطبيقات الحساسة.