خبرني - جددت الهيئة العامة للنادي الاولمبي، اول امس السبت، ثقتها بالمحامي يزن حارث الحمود رئيسا للنادي عبر فوزه بالتزكية لفترة ادارية قادمة .

كما زكت الهيئة العامة مجلس إدارة جديد ضم الاعضاء: امجد ابو الراغب، امجد حجازي ، محمد شنيور ،مازن النشواتي ،صفوان عصفور ومحمد المعايطة.

وأعرب الحمود عقب فوزه بالانتخابات عن شكره للهيئة العامة على تجديد الثقة به ، مؤكدا على عزمه الاستمرار بمعية الهيئة العامة على دعم النادي والأنشطة التي يرعاها، وتطوير بنيته التحتية وكافة مرافقه.

وعبر الحمود عن امتنانه لوزارة الشباب باشرافها على الانتخابات، ممثلة بمديرية شباب العاصمة.

يذكر أن النادي الاولمبي قد تأسس في بداية ستينيات القرن الماضي، بمبادرة مجموعة من شباب جبل اللويبدة حيث يقع مقر النادي.

