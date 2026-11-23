خبرني - ارتفعت أسعار الذهب في بداية ​المعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، متعافية من أدنى ‌مستوى لها في ​14 شهرا الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة قد يقدم مؤشرات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة ⁠0048 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3576.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل يوم الجمعة أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025. وانخفض سعر الذهب بنحو تسعة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.7 بالمئة إلى 3576.20 دولارا.

ودعت ‌ليزا كوك، عضوة ‌مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، يوم الجمعة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، ​قائلة إن سعر ‌الفائدة الحالي للمركزي ​الأمريكي ليس مرتفعا بما ⁠يكفي للتعامل مع مستويات التضخم التي تنظر إليها "بقلق بالغ".

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، تشير توقعات الأسواق في الوقت ​الراهن ⁠إلى احتمال ⁠بنسبة 93 بالمئة لرفع سعر الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في ديسمبر.

تؤدي أسعار ⁠الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهي مؤشر ‌رئيسي يراقبه البنك المركزي عن كثب في سعيه لتحقيق معدل تضخم ​يبلغ اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 42.11 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1316.97 دولارا، وزاد البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى ‌904.15 دولارات.