خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض على عدد من المتورطين في سطو مسلح استهدف كنيسة سيدة السلام في مدينة حمص، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين حارس الكنيسة.

ونقلت الوزارة في تصريح لقائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد باسم شعبان، أمس الأحد، أنه "منذ ورود بلاغ بتعرض كنيسة سيدة السلام في حي بستان الديوان بالمدينة لسرقة طالت مبالغ مالية ومقتنيات أثرية ذات قيمة تاريخية ودينية، جرى توجيه الوحدات الأمنية المختصة لتكثيف جهودها ومباشرة أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية المتورطين".

وأضاف شعبان أن الفرق المختصة عملت على "تتبع خيوط الجريمة وجمع المعلومات والأدلة، مما أسفر عن إلقاء القبض على عدد من أفراد المجموعة المتورطة، بمن فيهم حارس الكنيسة".

ت كنيسة سيدة السلام في حمص قد تعرضت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لهجوم نفذه خمسة مسلحين، حيث أفاد النائب الأسقفي العام جابر ليوس في تصريحات سابقة لـ"سوريا الآن" بأن المهاجمين اعتدوا بالضرب على "مطران أبرشية حمص وحماة والنبك ويبرود وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك" يوحنا عبده عربش، وقيدوه قبل الاستيلاء على خزنة الكنيسة وصليبه الذهبي ومقتنيات أخرى.

وقدر ليوس الأموال المسروقة بنحو 20 ألف دولار إضافة لنحو 30 مليون ليرة سورية.

قلق كنسي

وكانت حادثة سرقة الكنيسة قد دفعت بطاركة ورؤساء كنائس في سوريا لإصدار بيان عبروا فيه عن قلقهم إزاء "الاعتداءات المتكررة التي تطال الشعب السوري والمسيحيين بشكل خاص".

وصدر البيان المشترك من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، مطالبين السلطات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة وإطلاعهم على نتائجها.