خبرني - ذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين في دبي أجروا محادثات أولية بشأن احتمال دمج بنك دبي الإسلامي مع بنك الإمارات الإسلامي، بهدف إنشاء مصرف أكثر قدرة على المنافسة عالميا.

وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها نظرا لحساسية المعلومات، أنه لم تتخذ أي قرارات نهائية بعد، وأن الصفقة قد لا تتحقق في نهاية المطاف. وأشارت إلى أن أي اتفاق محتمل سيصنف على الأرجح ضمن أكبر الصفقات المصرفية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن بنك الإمارات الإسلامي، المملوك بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، تبلغ أصوله أكثر من 158 مليار درهم (نحو 43 مليار دولار)، في حين يتجاوز حجم أصول بنك دبي الإسلامي 427 مليار درهم.

وامتنع ممثلو المصرفين عن التعليق. لكن سهم بنك دبي الإسلامي قفز بقوة بعد إعلانه أن مجلس الإدارة سيجتمع في 25 نوفمبر الجاري "لاستكشاف وتقييم فرصة استحواذ استراتيجي".

من جانبه، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أن مجلس إدارته سيجتمع في اليوم نفسه "للنظر في فرص معاملات محتملة وإقرارها". ولم يحدد المصرفان طبيعة المعاملات المحتملة أو أطرافها.

وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية الرئيسية للإمارة، نحو 28% من بنك دبي الإسلامي و41% من بنك الإمارات دبي الوطني. وكان بنك الإمارات الإسلامي مدرجا في البورصة سابقا، قبل أن يستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على أسهم الأقلية ومن ثم تم شطبه من الإدراج في يونيو من العام الماضي.

ورسم محللون في "سيتي غروب" سيناريوهين محتملين، رأوا أن الأكثر ترجيحا هو بيع بنك الإمارات الإسلامي لبنك دبي الإسلامي، فيما يتمثل الاحتمال الثاني في استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دبي الإسلامي، وإن قللوا من احتمالية هذا السيناريو نظرا للفارق في حجم المصرفين وصياغة الإفصاحات المتبادلة.

ويأتي ذلك في وقت يمر فيه بنك دبي الإسلامي بعام صعب، إذ تراجعت أسهمه أكثر من 9% منذ بداية العام رغم الارتفاع الذي سجله يوم الاثنين، وهو أكبر مكسب يومي له منذ ديسمبر 2014. أما أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، فقد انخفضت يوم الاثنين لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 25% منذ بداية العام.

وسجل كل من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري مكاسب مماثلة رغم الاضطرابات التي شهدها النشاط الاقتصادي والتجاري منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير 2026.