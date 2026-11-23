خبرني - أصدر مركز الحياة – راصد تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين في عامه الثاني، استناداً إلى مراجعة وتحليل جميع الجلسات ومداخلات النواب، وطوّر راصد منهجيته لتتتبّع إلى جانب حجم النشاط النيابي، مراحل تعديل نصوص القوانين، ومآل المقترحات النيابية وقرارات اللجان، ومسار القوانين بين مجلسي النواب والأعيان، وحضور الحكومة إضافة إلى تحليل نوعي لمضمون النقاش النيابي.

وبيّن التحليل أن المجلس ناقش 8 أسئلة فقط من أصل 1,271 سؤالاً قدّمها النواب في العام الثاني، وفي المجمل، أدرج المجلس 41 سؤالاً على جداول أعماله خلال العام الثاني، ومن بين الأسئلة التي نوقشت، اكتفى مقدّمو الأسئلة بالإجابات في 53٪ من الحالات، وأعلنوا عدم اقتناعهم بها في 15٪، وطلبوا تحويل الأسئلة إلى استجوابات في 8٪ من الحالات، وعلى مستوى الجهات التي وُجّهت إليها الأسئلة، وُجّه 45٪ منها إلى رئيس الوزراء، وأُجيب عن 81٪ من هذه الأسئلة.