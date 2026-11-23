خبرني - أصدر مركز الحياة – راصد تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين في عامه الثاني، استناداً إلى مراجعة وتحليل جميع الجلسات ومداخلات النواب، وطوّر راصد منهجيته لتتتبّع إلى جانب حجم النشاط النيابي، مراحل تعديل نصوص القوانين، ومآل المقترحات النيابية وقرارات اللجان، ومسار القوانين بين مجلسي النواب والأعيان، وحضور الحكومة إضافة إلى تحليل نوعي لمضمون النقاش النيابي.

وعلى مستوى النتائج العامة، عقد مجلس النواب خلال عامه الثاني 30 جلسة على مدى 57 يوم عمل، منها 24 جلسة على مدى 41 يوم عمل في الدورة العادية الثانية، و6 جلسات على مدى 16 يوم عمل في الدورة الاستثنائية، مقابل 22 جلسة على مدى 37 يوم عمل في العام الأول، وتوزّعت أيام العمل في العام الثاني على 50 يوماً تشريعياً و7 أيام رقابية، خُصّصت أربعة منها لمناقشة الأسئلة النيابية وثلاثة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة.

وعلى صعيد الأداء التشريعي، أقرّ المجلس 25 تشريعاً خلال عامه الثاني، منها 19 تشريعاً في الدورة العادية و6 في الدورة الاستثنائية، مقابل 15 تشريعاً في العام الأول. وتوزّعت تشريعات العام الثاني على قانون الموازنة العامة، و6 قوانين جديدة، و11 قانوناً معدّلاً، و6 اتفاقيات، وقانون إلغاء واحد، كما ناقش المجلس التقرير الثالث والسبعين لديوان المحاسبة، وبقيت ثلاثة مشاريع قوانين لدى اللجان النيابية دون مناقشة، وهي مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان، ومشروع القانون المعدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع القانون المعدّل لقانون تطوير وادي الأردن.

وبيّن التقرير أن اللجان الدائمة ناقشت 401 مادة من مواد مشاريع القوانين، وعدّلت منها 118 مادة، بنسبة بلغت 29٪، وشملت التعديلات 46 تعديلاً جوهرياً تضمّنت حذف فقرات أو إعادة صياغتها أو إضافة مواد، و19 تعديلاً على أرقام أو مدد أو قيم، وتصدّر قانون المنافسة القوانين من حيث نسبة المواد التي عدّلتها اللجنة، إذ بلغت 70٪ من مواده، تلاه قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بـ43٪، ثم قانون التربية والتعليم بـ41٪، وقانونا الإدارة المحلية وتنظيم العمل المهني بـ39٪ لكل منهما، ومن أصل 1,033 تصويتاً على قرارات اللجان تحت القبة، جرى 68٪ دون مداخلة أو مقترح نيابي، فيما سبقت 12٪ منها مقترحات مكتوبة دون مداخلات.

وفيما يتعلق بالمقترحات النيابية خلال مناقشة القوانين، طرح رئيس المجلس 1,514 مقترحاً نيابياً للتصويت، وتتبّع راصد نتائج التصويت عليها، ونجح منها 2.8٪ فقط، وكان من بين النواب الذين سجّلوا أعلى عدد من المقترحات الناجحة على نصوص المواد آية الله فريحات، وصالح العرموطي، ونبيل الشيشاني، ومحمد بني ملحم، ونمر السليحات، وعارف السعايدة، وحسين العموش، وخالد أبو حسان، وهايل عياش، ودينا البشير، ومصطفى العماوي وعوني الزعبي، وبلغ عدد النواب الذين نجح لكل منهم مقترح واحد 30 نائباً.

وعلى صعيد العلاقة مع مجلس الأعيان، أعاد الأعيان إلى مجلس النواب ثلاثة قوانين بعد تعديل 18 مادة فيها، وهي قوانين المنافسة، وعقود التأمين، وتنظيم العمل المهني، وأعادت تعديلات الأعيان في 10 مواد النصّ إلى الصيغة التي وردت في مشروع الحكومة، ووافق مجلس النواب على جميع تعديلات الأعيان دون عقد جلسة مشتركة. أما الاقتراحات بقانون، فقد قدّم النواب 8 اقتراحات خلال العام الثاني، ولم يناقش المجلس أو يتبنَّ أياً منها، وفي العام الأول، قدّم النواب 28 اقتراحاً بقانون، ولم يناقش المجلس أو يتبنَّ أياً منها أيضاً.

وفيما يخص المداخلات تحت القبة، قدّم النواب 3,222 مداخلة تضمنت نحو 596 ألف كلمة، مقابل 1,905 مداخلة في العام الأول، وبلغت نسبة المداخلات التشريعية في العام الثاني 94٪، والرقابية 6٪، فيما ألقى 126 نائباً كلمات خلال المناقشة العامة لمشروع قانون الموازنة العامة. وقدّم 27 نائباً، يشكّلون نحو 20٪ من أعضاء المجلس نصف المداخلات تحت القبة، وكان أكثر النواب تقديماً للمداخلات صالح العرموطي، وأحمد الرقب، وآية الله فريحات، وهدى العتوم، وخليفة الديات، وخالد أبو حسان، وعلي الخلايلة، وديمة طهبوب، وحسين العموش، ومعتز أبو رمان، ونبيل الشيشاني، ومحمد بني ملحم، وجهاد عبوي، وأيمن أبو هنية.

وصنّف فريق راصد المداخلات بحسب مضمونها إلى أربع فئات، وشكّلت المداخلات المتكاملة، التي جمعت بين الدليل والبديل12.6٪، وبلغت نسبة المداخلات النوعية، التي تضمّنت دليلاً أو بديلاً، 51٪، والمداخلات الإجرائية المتعلّقة بسير الجلسة 8٪، والمداخلات الكمية، التي خلت من الدليل والبديل 28.4٪.

وعلى صعيد الأداء الرقابي، قدّم النواب 1,271 سؤالاً نيابياً خلال العام الثاني، مقابل 1,126 سؤالاً في العام الأول، وشارك في تقديم أسئلة العام الثاني 103 نواب، يشكّلون نحو 75٪ من أعضاء المجلس، فيما لم يتقدّم 35 نائباً بأي سؤال، وأجابت الحكومة عن 85.7٪ من الأسئلة بعد استبعاد 22 سؤالاً سحبها مقدّموها، فيما ورد 55٪ من الردود بعد انقضاء المدة القانونية، وقدّم 10 نواب 52٪ من مجموع الأسئلة، وكان أكثر النواب تقديماً للأسئلة وليد المصري، وأحمد الرقب، وعدنان مشوقة، وحسين العموش، وأحمد الهميسات، وخليفة الديات، وديمة طهبوب، وفراس القبلان، وإسماعيل المشاقبة، وعبد الرحمن العوايشة.

وبيّن التحليل أن المجلس ناقش 8 أسئلة فقط من أصل 1,271 سؤالاً قدّمها النواب في العام الثاني، وفي المجمل، أدرج المجلس 41 سؤالاً على جداول أعماله خلال العام الثاني، ومن بين الأسئلة التي نوقشت، اكتفى مقدّمو الأسئلة بالإجابات في 53٪ من الحالات، وأعلنوا عدم اقتناعهم بها في 15٪، وطلبوا تحويل الأسئلة إلى استجوابات في 8٪ من الحالات، وعلى مستوى الجهات التي وُجّهت إليها الأسئلة، وُجّه 45٪ منها إلى رئيس الوزراء، وأُجيب عن 81٪ من هذه الأسئلة.

وأجابت وزارات الأشغال العامة والإسكان، والتنمية الاجتماعية، والعدل، والتربية والتعليم، والطاقة، والسياحة، والداخلية، والنقل، والبيئة، والاقتصاد الرقمي عن جميع الأسئلة النيابية التي وُجّهت إليها، وسجّلت وزارة المالية أدنى نسبة إجابة عن الأسئلة الموجّهة إليها.

وبتوزيع الأسئلة على 17 قطاعاً، تصدّر قطاع الأداء الحكومي العام بـ13.5٪ من الأسئلة، تلاه قطاع الخدمات والتنمية المحلية بـ11.3٪، ثم التعليم والتعليم العالي بـ9٪، والعمل والتشغيل بـ8.6٪، والاستثمار والاقتصاد بـ7.7٪. وشكّلت أسئلة المالية العامة والضرائب والدين 4.1٪، وأسئلة النزاهة ومكافحة الفساد 2.8٪. وبلغت نسبة الإجابة 100٪ عن أسئلة النقل، و96٪ عن أسئلة العلاقات الخارجية وفلسطين، و72٪ عن أسئلة التعيينات والرواتب العليا، و54٪ عن أسئلة النزاهة ومكافحة الفساد، و44٪ عن أسئلة المالية العامة والضرائب والدين.

وللعام الثاني على التوالي، لم يُدرج مجلس النواب العشرون أي استجواب للنقاش تحت القبة، رغم ارتفاع عدد الاستجوابات من 24 في العام الأول إلى 29 في العام الثاني، وقدّم استجوابات العام الثاني 13 نائباً، وجاء 27 منها نتيجة تحويل أسئلة نيابية إلى استجوابات، وسحب مقدّمو الاستجوابات 4 منها، وأجابت الحكومة عن 56٪ من الاستجوابات غير المسحوبة، فيما بقي 44٪ منها دون رد، وقدمت الاستجوابات من النواب عدنان مشوقة، ووليد المصري، وباسم الروابدة، وصالح العرموطي، ومعتز الهروط، وحمزة الحوامدة، وحكم المعادات، وعارف السعايدة، وديمة طهبوب، ولبنى النمور، ويوسف الرواضية، ورائد القطامين، وحسن الرياطي.

أما المذكرات النيابية، فبلغت 98 مذكرة، مقابل 70 مذكرة في العام الأول، وأُجيب عن 85٪ منها، وكان أكثر النواب تبنّياً للمذكرات وليد المصري، ودينا البشير، وخليفة الديات، وإبراهيم القرالة، وأحمد الهميسات، وأحمد العليمات، وصالح العرموطي، وهالة الجراح، وحسين العموش، وهيثم الزيادين، وفراس القبلان، ومحمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور.

وبلغ عدد الاقتراحات برغبة 73 اقتراحاً، مقابل 46 اقتراحاً في العام الأول، بارتفاع نسبته 59٪. وكان أكثر النواب تقديماً لهذه الاقتراحات وليد المصري، ووسام الربيحات، وعدنان مشوقة، وإسماعيل المشاقبة، ثم بيان المحسيري، ومعتز الهروط، وخميس عطية، وهدى عتوم، وبكر الحيصة، ورانيا أبو رمان، ثم حمزة الحوامدة، ونسيم العبادي، ومي الحراحشة، ومالك الطهراوي، وتيسير العدوان، وخليفة الديات، وزهير الخشمان.

وعلى صعيد حضور النواب، بلغت أيام عمل المجلس خلال العام الثاني 57 يوماً، حضر 25 نائباً أيام العمل جميعها أو غابوا عن يومين على الأكثر، وهم: أحمد الهميسات، وإيمان العباسي، ومصطفى العماوي، وناصر النواصرة، ونمر السليحات، وأحمد الرقب، وآية الله فريحات، وأيمن أبو الرب، وحسين العموش، وسليمان الزبن، ومحمود النعيمات، وموسى الوحش، وعبد الحليم عنانبة، وإبراهيم الطراونة، وتيسير العدوان، وخليفة الديات، وراكين أبو هنية، وصالح العرموطي، وعارف السعايدة، وفليحة السبيتان، ومحمد السبايلة، ومعتز أبو رمان، ونبيل الشيشاني، وهدى العتوم، وشاهر الشطناوي.

ويلاحظ راصد أن بيانات حضور النواب وغيابهم لا تُنشر بصورة منتظمة ومجمّعة تتيح للمواطن متابعة التزام ممثله بالحضور أولاً بأول. كما لا تُنشر أسباب الغياب بعذر، مع أنه شكّل 89% من أيام غياب النواب. ويتطلب ذلك جهداً كبيراً لجمع هذه البيانات والتحقق منها. ويوصي راصد بأن ينشر المجلس بعد كل جلسة كشفاً بالحضور والغياب، يميّز الغياب بعذر من الغياب دون عذر.

ويرى راصد أن العام الثاني لمجلس النواب العشرين شهد ارتفاعاً في عدد التشريعات وفي استخدام الأدوات الرقابية مقارنة بالعام الأول، وأن تعديل نصوص القوانين يجري بصورة رئيسية داخل اللجان قبل عرضها تحت القبة. وظلّت الردود الخطية المسار الغالب للتعامل مع الأسئلة النيابية، فيما بقي الاستجواب غائباً عن النقاش تحت القبة منذ بداية عمل المجلس، ويوصي راصد بتعديل النظام الداخلي بما يعزّز دور الكتل في العمل النيابي ويصون حقوق النواب في استخدام الأدوات النيابية بصورة فردية، بمن فيهم النواب المستقلّون، ويخصّص وقتاً ثابتاً لممارسة الرقابة إلى جانب التشريع. كما يوصي بإتاحة معلومات عن أعمال اللجان للجمهور، وتوسيع الإفصاح عن نتائج التصويت وسجلات الحضور، ونشر المعلومات الأساسية عن عمل المجلس بانتظام.