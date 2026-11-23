خبرني - استؤنفت مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين حزبي "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو و"يشار" بزعامة غادي آيزنكوت بعد جولة دون اتفاق.

وتبدأ اليوم الاثنين جولة ثالثة من المباحثات بين وفدي حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، وحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وذلك غداة اجتماع استمر نحو أربع ساعات دون تحقيق اختراق.

وأكد متحدث باسم "الليكود" لوكالة "فرانس برس" أن اللقاء المرتقب مساء الاثنين يأتي بعد أن عرض الطرفان في اجتماع الأحد مواقفهما بشأن "مجموعة من القضايا الجوهرية".

وتأتي الجولة الثالثة في ظل انقسامات داخل التكتل الواسع الذي يقوده آيزنكوت حول إمكان التحالف مع الأحزاب الحريدية أو القوائم العربية أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود.

وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر المقبل قابلة للتمديد 14 يوما لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتنياهو، إذ لم يحقق أي منهما غالبية 61 مقعدا من أصل 120 في انتخابات أكتوبر.

ويملك تكتل آيزنكوت 48 مقعدا في الكنيست، ولا يزال منقسما بشأن استراتيجية تشكيل الائتلاف، وفي حال تعذر الوصول إلى غالبية 61 نائبا قد يتمكن من تشكيل حكومة أقلية.

من جهته، وضع "الليكود" شروطا عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، أبرزها وقف "جميع الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية" التي تستهدف رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، والالتزام بتشكيل ائتلاف يضم "جميع الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي"، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية.

ودعا زعيم حزب "الديمقراطيون" اليساري يائير غولان إلى وضع حد لما وصفه بـ"المحادثات الصورية مع الليكود".

ويسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تتضمن تناوبا على منصب رئيس الوزراء بينه وبين آيزنكوت، وهو ترتيب سبق أن شهدته إسرائيل، ما قد يوفر له حصانة سياسية في ظل مواجهته تهم فساد، ومعارضته تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية أثناء هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وكان آيزنكوت ركز في حملته الانتخابية على رفض بقاء نتنياهو في السلطة واستبعد الانضمام إلى ائتلاف بقيادته، قبل أن يعلن الأسبوع الماضي استعداده لطرح تشكيل حكومة طوارئ وطنية من دون غالبية برلمانية للتصويت في الكنيست إذا فشلت جهود تشكيل حكومة موسعة.