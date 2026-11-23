خبرني - نجحت شركة "فاردا سبيس إندستريز" الأمريكية في إعادة كبسولتين فضائيتين إلى الأرض، كانتا قد أُطلقتا في 1 أكتوبر الماضي على متن صاروخ "Falcon 9" ضمن مهمة "Transporter-18".

وعادت الكبسولتان "W-8" و"W-9" إلى الأرض بفارق 12 يوما، وهبطتا كلتاهما في ميدان "كونيبا" للتجارب في أستراليا. وبذلك، أثبتت الشركة إمكانية إطلاق مركبتين فضائيتين قابلتين للعودة إلى المدار في وقت واحد، والتحكم بكل منهما بشكل مستقل، ثم إعادتهما إلى الأرض في موعدين مختلفين.

وهبطت الكبسولة "W-9" بعد 48 يوما من وجودها في الفضاء، وفقا لتفاصيل نشرها موقع "new-science.ru". وكانت تحمل أجهزة ملاحة مخصصة لجمع البيانات أثناء الدخول فرط الصوتي إلى الغلاف الجوي، كما زُوّد سطحها الخارجي بمواد تجريبية للحماية الحرارية. وتمثلت إحدى أبرز مهام الرحلة في اختبار مواد جديدة قادرة على حماية المركبات الفضائية من درجات الحرارة القصوى أثناء عودتها إلى الأرض.

وثُبّتت على مقدمة الكبسولة "W-9" عينات من مواد مركبة مخصصة لتوفير حماية حرارية تآكلية. ويعتمد مبدأ عمل هذه المواد على تآكل طبقتها الخارجية تدريجيا، ما يسمح بامتصاص جزء كبير من الطاقة الحرارية ويحول دون ارتفاع درجة حرارة الهياكل الداخلية بشكل مفرط. وتكتسب هذه الاختبارات أهمية خاصة، نظرا إلى الصعوبة البالغة في محاكاة ظروف دخول مركبة فضائية إلى الغلاف الجوي بالكامل داخل المنشآت الأرضية.

وبات بإمكان المتخصصين الآن دراسة حالة عينات الحماية الحرارية بعد عودتها، ومقارنة النتائج بالبيانات المستخلصة من النماذج الحسابية.

وتخطط شركة "فاردا" خلال الأسابيع المقبلة لإعادة الكبسولة الثالثة "W-7"، التي أُطلقت في 20 أكتوبر الماضي. وعلى خلاف الكبسولتين "W-8" و"W-9"، من المقرر أن تدخل هذه المركبة الغلاف الجوي عبر مسار مختلف، ما يستلزم توفير ممر جديد للعودة.

ويرى المتخصصون أن إطلاق عدة كبسولات وإعادتها تباعا يتيح تطوير تقنية منتظمة لنقل المعدات والمواد التجريبية من المدار إلى الأرض.