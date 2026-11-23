خبرني - رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي على الانتقادات التي أثيرت بشأن تصريحات عراقجي حول استعداد إيران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال ساعتين.

وأكد أن حديث طهران عن التزامها بالوفاء بتعهداتها واستعدادها لذلك، في حال التزم الطرف المقابل بالشروط ذات الصلة، يعكس جدية إيران في التأكيد على حقوقها والشروط التي طرحتها.

وأوضح المتحدث أن إيران تدرك ما تريده، وتعرف ما تشمله حقوق الشعب الإيراني، ولن تتراجع عنها، مشيرا إلى أن الشروط الإيرانية ليست مطالب غريبة أو استثنائية، بل حقوق مشروعة، من بينها رفع العقوبات غير القانونية والجائرة، ووقف الحصار البحري، وغيرها من المطالب.

وشدد على أن هذه المطالب ليست شروطا مسبقة أو مطالب جديدة، بل جزء لا يتجزأ من حقوق إيران، مؤكدا أنه إذا أوفى الجانب الأمريكي بالتزاماته، فمن الممكن إعادة الأمن إلى المنطقة ومضيق هرمز في أقصر وقت ممكن.