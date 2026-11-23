خبرني - انتقد النائب محمد هديب خطاب الحكومة، معتبرا أن حديثها عن الإنجازات والنمو لا يعكس واقع المواطنين، في ظل ما وصفه بتزايد الفقر والبطالة والقهر، وضعف التعاون مع النواب.

وقال هديب إن الحكومة الحالية ستدخل التاريخ، لكن من باب زيادة الفقر والبطالة بين المواطنين، مؤكدا أنها الأكثر قهرا للمواطنين والأقل تعاونا مع النواب.

وأضاف أن الحكومة تتحدث عن الإنجازات والنمو وكأن المواطنين يعيشون في سويسرا، في حين أن الواقع، بحسب قوله، لا يعكس ما تطرحه من مؤشرات وإنجازات.

وأشار إلى أن إلى السجون بلغت نسبة استيعابها 150%، في عهد هذه الحكومة.

واعتبر هديب أن الموازنة المطروحة لا توفر كرامة للوطن ولا للمواطن، وطالب برد الموازنة، مؤكدا رفضه لها في ظل ما وصفه بعدم انعكاسها على حياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.