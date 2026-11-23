خبرني - شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي الاثنين على أن بلاده ستستخدم "كل الوسائل المتاحة" لكسر الحصار البحري الأمريكي على موانئها، والذي فرضته واشنطن رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي "لن نتسامح إطلاقا مع هذه الأفعال، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة للتصدي للعدوان الأمريكي".

وكان الحصار الأمريكي على صادرات النفط المرتبطة بإيران قد فُرض في 13 أبريل/نيسان، ثم رُفع في يونيو/حزيران بعد توصل واشنطن إلى مسودة تفاهم مع طهران، قبل أن يُعاد فرضه في 14 يوليو/تموز عقب انهيار ذلك الاتفاق.

وأضاف بقائي أن الحصار البحري يعتبر "عدواناً عسكرياً، ولإيران الحق في استخدام أي وسيلة متاحة للدفاع عن نفسها في هذا الصدد".

وقد ذكر موقع "تانكر تراكرز" الأسبوع الماضي أن ناقلة كانت تقوم بتحميل نفط خام إيراني في الخليج عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى، وأنها قد تصبح أول سفينة تنجح في تصدير الخام الإيراني منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار في يوليو.

ومن جانبه، وصف بقائي التقارير التي تتحدث عن قيام سفن إيرانية بتحميل النفط بأنها "مجرد تكهنات".

يُذكر أن صادرات النفط الخام الإيرانية المرصودة قد انخفضت إلى ما يقرب من الصفر في الأشهر الأخيرة بسبب الحصار. وتؤكد إيران أنها تسيطر على الممر الملاحي عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مشددة على أنها لن تعيد فتحه إلا إذا لبت واشنطن شروطها، والتي تشمل وقف الأعمال العدائية، ورفع الحصار، وإلغاء العقوبات.

وأشار بقائي في حديثه عن إعادة فتح مضيق هرمز، إلى أنه "إذا قام الطرف الآخر، أي الولايات المتحدة، بتلبية الشروط ذات الصلة، فسنكون قادرين على تنفيذ التزاماتنا في أقصر وقت ممكن".

استمرار جهود الوسطاء

وتستمر جهود الوساطة الإقليمية في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاجتماع سيُعقد بعد ظهر يوم الاثنين بتوقيت واشنطن.

وكان وزير الخارجية القطري قد التقى في وقت سابق من هذا الشهر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية.

وخلال ذلك اللقاء، صرح ترامب بأن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد "انتهت فعلياً".

روبيو: "لا حاجة لعملية عسكرية واسعة النطاق" ضد إيران، وترامب يقول إن المفاوضات تشهد زخماً إيجابياً

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن إجراء محادثات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، حول قضايا إقليمية.

وأوضح عبد العاطي، في سلسلة تدوينات على منصة "إكس"، أن المحادثات تمحورت حول خفض التصعيد، والتنسيق، والوساطة في المنطقة.

وتُعد قطر إحدى الأطراف الفاعلة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير/شباط.

وفي يوم الجمعة، التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، والوفد المرافق له، بوزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن وفداً قطرياً زار طهران مساء الجمعة، وعاد إلى قطر بعد محادثات استمرت "ساعتين".