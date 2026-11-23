خبرني - استقبلت النقابة اللوجستية الأردنية امس وفدا من اتحاد شركات البريد السريع والخدمات اللوجستية الفلسطينية برئاسة محمود ناصر، رئيس الاتحاد، والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة النقابة نزار صالح، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والأدارة التنفيذية.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز العلاقات المهنية وتطوير القطاع في كلا البلدين.

كما استعرضت النقابة أبرز أدوارها وأنشطتها ومبادراتها في خدمة القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى التعريف بمركز التدريب التابع لها والبرامج التدريبية والشهادات المهنية التي يقدمها، والهادفة إلى تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتعزيز معارفهم المهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطورات في القطاع.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل واستكشاف فرص التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الحوكمة، التدريب والتأهيل المهني وتبادل المعرفة والخبرات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص النقابة اللوجستية الأردنية على تعزيز علاقاتها مع المؤسسات والاتحادات اللوجستية العربية، ودعم التعاون الإقليمي بما يخدم تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

