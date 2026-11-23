خبرني - أيدت محكمة صلح جزاء سحاب حكما بالحبس لمدة سنة واحدة بحق مصلح اجتماعي أدين بارتكاب أفعال منافية للحياء العام بحق زوجة أحد أقاربه، بعد رد اعتراضه على الحكم شكلا لعدم حضوره جلسة المحاكمة وعدم تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها السيدة، اتهمت فيها المشتكى عليه بالتحرش بها خلال تدخله لحل خلافات بينها وبين زوجها، مشيرة إلى أنه طلب منها نزع ملابسها وإبعاد أطفالها إلى الشرفة، قبل أن يمسك بيدها ويحتضنها، ما دفعها إلى الابتعاد عنه والتقدم بشكوى رسمية.

وكانت المحكمة قد أدانته بجرمي المداعبة بصورة منافية للحياء العام والقيام بحركات غير أخلاقية، وقررت تنفيذ إحدى العقوبتين بحقه، ليصبح مجموع العقوبة الحبس سنة واحدة والرسوم.