خبرني - ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم مدفوعة بتوقعات طقس أشد برودة ومخاوف شح الإمدادات في ظل اضطراب التصدير على خلفية أزمة إيران.

وبحلول الساعة 11:07 صباحا في أمستردام، جرى تداول العقود الآجلة للغاز في هولندا، وهي معيار الغاز الأوروبي، على ارتفاع بنسبة 3.8% عند 91.81 يورو لكل ميغاواط/ساعة. وتظهر التوقعات المحدثة الآن استمرار الأجواء الباردة في شمال غرب أوروبا حتى أوائل ديسمبر 2026، مما يعكس التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى موجة برد قصيرة تعقبها درجات حرارة أعلى من المعتاد.

ويرفع هذا التحول خطر أن تستهلك أوروبا مخزونات الوقود أسرع من المتوقع خلال موسم التدفئة، مما يترك المنطقة باحتياطي أضعف في مواجهة صدمات إمدادات إضافية. فمخزونات الغاز أصبحت بالفعل أدنى بكثير من المعايير الموسمية بعد أن قطعت الحرب الإيرانية نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، كما أن موجة برد سابقة هذا الشهر عززت السحب من المخزونات.

ويضرب الطقس الأبرد آسيا أيضا هذا الأسبوع وقد يزيد من حدة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. فمن المتوقع أن تشهد اليابان وكوريا الجنوبية وشرق الصين وجنوبها أجواء أبرد من المعتاد، وفقا للتوقعات.

وقالت فلورنس شميت، استراتيجية في رابوبنك في لندن: "الطلب الأوروبي يتحسن قليلا مع الطقس، وهناك طلب شراء فوري مستمر في جنوب شرق آسيا، مما رفع الأسعار على المدى القريب في وقت لا يزال فيه السوق يتعامل مع المخاطر الجيوسياسية".