خبرني - يُعدّ قضاء الوقت معا والقدرة على فهم مشاعر الشريك الضمانة الأكثر موثوقية لسعادة العلاقة بين الزوجين اللغة الأفضل بين "لغات الحب" الخمس.

أظهر ذلك استطلاع أجراه علماء نفس بالجامعة الأمريكية في كيرينيا بشمال قبرص ونشرت نتائجه مجلة BMC Psychology.

وشارك في الدراسة 513 طالبا وطالبة (شكّلت الإناث 56% منهم، بمتوسط عمر بلغ 21 عاما)، وكان كل مشارك وقت إجراء الاستطلاع إما مرتبطا بعلاقة عاطفية، أو أنهى علاقته بشريكه قبل بدء الدراسة بمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وقيّم الطلاب مدى تكرار تعبيرهم عن المودة والارتباط العاطفي من خلال الطرق الخمس الواردة في كتاب غاري تشابمان الأكثر مبيعاً — وهي: كلمات التقدير، وقضاء الوقت معا، وتقديم الهدايا، وتقديم المساعدة، والتلامس الجسدي — كما خضعوا أيضا لاختبارات تقيس مستوى التعاطف (التفهم العاطفي) ومدى الرضا عن العلاقة.

وكان أكثر مظاهر الحب شيوعا هو الوقت الذي يقضيه الشريكان معا، والتعاطف المعرفي — أي القدرة على استيعاب وفهم ما يفكر فيه الشريك وما يشعر به.

وبحسب تقديرات الباحثين، فإن 37% من شعور الشريكين بالرضا عن علاقتهما نتيجة لإظهار المودة، يعود الفضل فيه إلى قدرتهما على فهم بعضهما البعض.

وبالتوازي مع ذلك، قوّضت الدراسة مفهوم "لغات الحب الخمس" نفسه؛ إذ تبيّن أن مقاييس هذه اللغات تتداخل بشكل كبير، فـ"قضاء الوقت معا" و"تقديم الهدايا"، على سبيل المثال، يكاد يكون من المستحيل الفصل بينهما. ويخلص الباحثون إلى أنه في الواقع لا توجد خمس لغات للحب، بل لغة واحدة فقط هي: الاهتمام بالشريك والاستجابة لاحتياجاته. كما رصدت الدراسة فروقا طفيفة بين الجنسين؛ فالفتيات أكثر تعاطفا وأكثر تعبيرا عن المودة والحنان، ومع ذلك فإن "آلية" تحقيق السعادة في العلاقة تظل واحدة لدى كلا الجنسين.

وكان مستشار العلاقات الأسرية الأمريكي غاري تشابمان قد ابتكر مفهوم "لغات الحب الخمس" عام 1992، وحقق كتابه الذي يشرح فيه هذا المفهوم مبيعات قياسية عالمية، بما في ذلك في روسيا. غير أن العلماء يتعاملون مع هذا الطرح بشيء من التشكيك؛ إذ أظهرت مراجعة علمية حديثة عدم وجود أدلة تؤكد انقسام الحب إلى خمس لغات منفصلة، وأن ما ينبئ بسعادة العلاقة هو في الواقع مستوى التعاطف العام لدى الشريكين. وتأتي هذه الدراسة الجديدة، التي أُجريت على طلاب في قبرص، لتعزز هذه الشكوك العلمية.

وفي المحصلة، تؤكد هذه النتائج أن سرّ العلاقات الناجحة لا يكمن في تقسيم الحب إلى قوالب جامدة، بل في الحضور الذهني الصادق والقدرة على احتواء مشاعر الشريك؛ فحين يسود التفهم والاهتمام الحقيقي، يصبح كل تواصل بين الطرفين لغةً كافية للسعادة.