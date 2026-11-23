خبرني - تلقّت BYD الصينية ضربة قانونية في أوروبا، بعدما أصدر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة لاهاي الجزئية بهولندا، يوم الجمعة 20 نوفمبر، حكماً يقضي بأن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Ti7 تنتهك حقوق التصميم المسجلة لسيارة لاند روفر ديفندر في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته رويترز. وكانت جاكوار لاند روفر، المملوكة لمجموعة تاتا موتورز الهندية، قد رفعت الدعوى في وقت سابق من العام.

ماذا قضت المحكمة؟

استند الحكم إلى واحد من ستة تصاميم أوروبية مسجلة لديفندر من الجيل الحالي (L663)، ولم تنظر المحكمة في التصاميم الخمسة الأخرى.

ووفق تفاصيل نشرها موقع CarNewsChina، يُلزم الأمر عشر شركات تابعة لـBYD في أوروبا بوقف استيراد الطراز وإنتاجه وعرضه وبيعه وتخزينه داخل الاتحاد الأوروبي. وذكرت رويترز أن الحظر يشمل إنتاج السيارة في مصنع BYD الجديد بالمجر إلى حين حسم النزاع. وأبرز ما ورد في القرار:

البند التفاصيل موعد السريان بعد أسبوع من الحكم غرامة المخالفة 100 ألف يورو عن كل يوم، أو 25 ألف يورو عن كل سيارة الحد الأقصى للغرامات 10 ملايين يورو مهلة رفع الدعوى الموضوعية 6 أشهر، وإلا يسقط الأمر المستعجل بريطانيا خارج نطاق الحكم

ولا يشمل القرار ذراع BYD في بريطانيا، إذ رأت المحكمة أنها لا تملك ولاية قضائية عليها، ما يعني أن إطلاق Ti7 هناك بسعر 47,995 جنيهاً إسترلينياً وتسليماته المقررة في يناير 2027 قد يمضيان كما هو مخطط.

موقف الطرفين

قالت جاكوار لاند روفر إنها تحمي ملكيتها الفكرية وتلجأ إلى القضاء عند الضرورة، ورفضت التعليق أكثر لأن الإجراءات ما زالت جارية. في المقابل، أكدت BYD أنها "تختلف بشدة" مع الحكم وستستأنفه، مشددة على أن Ti7 ثمرة عمل تصميم مستقل، وأنها ستسلك كل السبل القانونية المتاحة.

ويحمل النزاع أهمية خاصة للشركة البريطانية، فديفندر هو طرازها الأكثر مبيعاً، وتجاوزت مبيعاته العالمية 100 ألف وحدة في 2025.

BYD تواصل التوسع رغم العقبة

لا يوقف الحكم زحف BYD في القارة العجوز؛ فبحسب بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) التي أوردتها رويترز، تضاعفت مبيعات الشركة في أوروبا لتتجاوز 280 ألف سيارة حتى نهاية سبتمبر، متقدمة على فورد وتسلا ونيسان. ويُنتظر أن يبدأ مصنعها في المجر الإنتاج الكمي مطلع العام المقبل.

ماذا يعني ذلك لأسواق المنطقة؟

يقتصر الحكم على الاتحاد الأوروبي ولا يمتد إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط، لكنه يفتح باباً واسعاً لنزاعات الملكية الفكرية بين العلامات الغربية والصينية التي تتوسع بسرعة في المنطقة بطرازات تحاكي أشكالاً مألوفة. ويُرجّح أن تدفع مثل هذه الأحكام الشركات الصينية إلى مزيد من الحذر في تصاميمها الموجهة للأسواق العالمية.