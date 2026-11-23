خبرني - أعلنت وزارة الاستثمار اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات مع الأردن بشأن اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت.

وقال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، إن هذه الخطوة، التي أشارت إليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال كلمتها في المؤتمر، تمثل تقدمًا مهمًا في الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكمالًا للجهود المشتركة التي توّجها المؤتمر.

وأوضح طارق أبو غزالة أن الاتفاقية تمثل إحدى الأدوات التجارية والاستثمارية الجديدة للاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار المستدام في الدول الشريكة بما يكمل اتفاقيات التجارة والشراكة القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وبيّن أن الاتفاقية المرتقبة ترتكز على تطوير البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تحسين الإجراءات التنظيمية وتعزيز الشفافية، بما يرفع ثقة المستثمرين ويسهّل ممارسة الأعمال.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتسهم في ترجمتها إلى إجراءات عملية تعزز تنافسية المملكة وتوسّع فرص التعاون الاستثماري.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للشراكة الاستراتيجية والشاملة المعلنة في كانون الثاني 2025، وما جرى التأكيد عليه خلال قمة عمّان في كانون الثاني 2026، إلى جانب طلب تقدم به وزير الاستثمار إلى المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي في نيسان الماضي، ومن المتوقع استكمال المفاوضات في كانون الثاني 2027.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أشادت، خلال المؤتمر، بالإصلاحات الاقتصادية الأردنية الهادفة إلى فتح الأسواق وتعزيز المنافسة، مؤكدة أهمية المضي في مفاوضات تسهيل الاستثمار المستدام لجعل الاستثمار في المملكة أكثر سهولة وأمانًا وربحية.

وشددت على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للأردن، معربة عن أملها في أن يشكّل المؤتمر بداية فصل جديد من التعاون والازدهار المشترك بين الجانبين.