خبرني – توّجت السباحة الأردنية لين عمر العبداللات بالميدالية الذهبية، بعد إحرازها المركز الأول عربياً في سباق 200 متر متنوع فردي، ضمن منافسات الفئة العمرية 15–16 عاماً، في البطولة العربية الخامسة للألعاب المائية للفئات العمرية، المقامة في البحرين لعام 2026.

وجاء تتويج العبداللات بعد تصدرها منافسات السباق، لتحصد الذهبية وتحقق إنجازاً جديداً للسباحة الأردنية على مستوى البطولات العربية للفئات العمرية.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل المشاركات الرياضية الأردنية، ويعكس حضور المواهب الشابة في المنافسات العربية.