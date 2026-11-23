خبرني - أحال مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2027، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ستباشر بمناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية، ومن ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك خلال جلسة، عقدها صباح اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم الطراونة، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحكومي.

وبعيد استماع مجلس النواب، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، شرع النواب بمناقشة أولية لـ"الموازنة"، إذ تطرقوا إلى عدة ملاحظات حول مشروع القانون، فضلا عن مطالبات من شأنها فائدة المواطن.

وأكد الطراونة في بداية الجلسة أهمية أن تعكس الموازنة العامة الأولويات الوطنية وأن تسهم في تحسين الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددا على ممارسة المجلس صلاحياته الدستورية واستقلالية قراره.

وقال إن المجلس يدرك أن الأولوية للتعاون الذي يهدف إلى التكامل وتحقيق المصلحة الوطنية العليا والمجلس صاحب الحق في اتخاذ القرار وفق إرادة أعضائه.

وثمن الطراونة استجابة الحكومة لمطالب النواب بإقرار زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، اعتبارا من العام المقبل، مؤكدا ضرورة أن تنعكس مطالب النواب واقعا وأثرا يلمسه المواطنون، "فالمسؤولية اليوم تقتضي العمل على تحويل تطلعات المواطنين إلى قرارات تخفف عنهم الأعباء".

ودعا إلى استكمال المشاريع الوطنية الكبرى في قطاعات النقل والطاقة والسكك الحديدية، لما تمثله من استثمار استراتيجي في أمن الأردن ومستقبله، وترجمة للأولويات التي أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي لدى افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

من جانبهم، أكد النواب في مداخلاتهم ضرورة معالجة الدين وفوائد الدين في الموازنة، مشيدين بما تضمنته الموازنة من سداد لديون الجامعات وزيادة دعم صندوق دعم الطالب الجامعي.

وثمنوا إقرار زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، قائلين "إن الاستجابة للمطالب المحقة لا تضعف السلطة التنفيذية، بل تعزز الثقة بها".

وأضافوا إن "قوة مجلس النواب لا تقاس بحدة الاختلاف مع الحكومة، بل بقدرته على إحداث الفرق في حياة المواطنين"، مشيرين الى مشروع موازنة 2027 باعتباره فرصة لترجمة مضامين خطاب العرش السامي إلى أولويات اقتصادية واجتماعية واضحة، تقوم على تحفيز الإنتاج وتوسيع فرص العمل، وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات.

وأكد النواب أن المسؤولية الوطنية تقتضي دراسة المشروع بعيدا عن المواقف المسبقة، بما يضمن واقعية التقديرات وكفاءة الإنفاق واستدامة المالية العامة، قائلين: "نلاحظ من خلال قراءة أرقام الموازنة أن نسبة الاعتماد على الذات ما تزال تراوح مكانها، دون تحسن جوهري رغم الحديث المتكرر عن النمو الاقتصادي والإصلاحات المالية".

وقالوا إن "الحكومة يسجل لها عدم ترحيل أي ملفات أو مشكلات شائكة رغم تحملها أعباء وأزمات متراكمة"، مبينين أن الحكومة تعاملت بصرامة مع قضايا الفساد وعملت على تحويلها إلى الجهات المعنية للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابعوا أن الحكومة توجهت إلى سداد الديون المتراكمة وعملت على تلبية مطالب النواب المتعلقة بزيادة الرواتب، إلى جانب تقديم دعم إضافي لصندوق دعم الطالب الجامعي بما يضمن حصول الأردنيين على حقهم في التعليم.

ودعا النواب، الحكومة إلى تشكيل لجنة مالية متخصصة لمعالجة ملف الدين العام والفوائد المترتبة عليه، ففوائد الدين وصلت لنحو 17 بالمئة من إجمالي النفقات، ما يشكل عبئا على الموازنة ويزاحم مخصصات الإنفاق الرأسمالي.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها في التاسع من الشهر الحالي، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره حسب الأصول الدستورية.