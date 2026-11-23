خبرني - في واحدة من أغرب التجارب العسكرية التي شهدتها الحرب العالمية الثانية، لجأ الجيش الأمريكي إلى فكرة غير تقليدية لتطوير أسلحة أكثر دقة، تمثلت في تدريب الحمام على توجيه الصواريخ والقنابل نحو أهداف أرضية، ضمن مشروع سري عُرف باسم "مشروع الحمام" (Project Pigeon).

وتعود الفكرة إلى العالم الأمريكي بوروس فريدريك سكينر، عالم النفس السلوكي والمخترع، الذي استلهم مشروعه عام 1939 أثناء مشاهدته أسرابا من الحمام تطير بمحاذاة قطار كان يستقله، ليفكر في إمكانية الاستفادة من قدرة هذه الطيور على الرؤية والمناورة في توجيه الأسلحة.

وجاءت الفكرة في وقت كانت فيه القنابل الجوية تفتقر إلى الدقة الكافية بسبب محدودية تقنيات التوجيه المتاحة آنذاك، ما دفع سكينر إلى البحث عن وسيلة بديلة تعتمد على القدرات الطبيعية للطيور.

تدريب الحمام على استهداف الأهداف

اشترى سكينر مجموعة من الحمام، وصمم لها أحزمة خاصة باستخدام جوارب رجالية، لتثبيت أجسام الطيور وأجنحتها مع السماح بحرية حركة الرأس والعنق.

واعتمد في تدريبها على تقديم حبوب القمح كمكافأة، حيث اعتاد الحمام النقر على صور محددة تظهر أمامه على شاشة، تمثل أهدافا عسكرية محتملة، مثل السفن والمباني.

ووصل أداء بعض الطيور إلى نحو 10 آلاف نقرة خلال 45 دقيقة، بمعدل يقارب 222 نقرة في الدقيقة، في مؤشر على نجاح أساليب التدريب التي اعتمدها سكينر.

واختار العالم الحمام تحديدا لامتلاكه قدرة بصرية جيدة، وإمكانية التمييز بين الألوان، فضلا عن سهولة التعامل معه مقارنة بأنواع أخرى من الطيور.

آلية غريبة لتوجيه الصواريخ

حصل المشروع على تمويل عام 1943 من مكتب البحث العلمي والتطوير الأمريكي، بعدما أظهرت التجارب الأولية نتائج واعدة.

واعتمد النظام في بداياته على تثبيت قضبان خفيفة وأجهزة اتصال كهربائية بالحمام، بحيث تؤدي حركة رأس الطائر إلى إرسال إشارات تساعد على تحديد اتجاه الصاروخ.

وفي عام 1948، أعادت البحرية الأمريكية إحياء المشروع تحت اسم "أوركون" (Project Orcon)، مع إدخال تحسينات تقنية أكثر تطورا.

وشملت النسخة الجديدة جهاز محاكاة مزودا بعدسة في مقدمة القنبلة، تنقل صورة الأرض إلى شاشة موصلة للكهرباء، كما زُوّدت مناقير الحمام بأقطاب كهربائية ذهبية، تسمح بتحديد مواضع النقر على الشاشة، وتحويلها إلى إشارات تتحكم في محركات توجيه أجنحة القنبلة.

وأظهرت التجارب أن الطيور استطاعت التعامل مع صور تحاكي ظروف القتال، والاستمرار في توجيه الأهداف بدقة، مقابل الحصول على بذور القنب كمكافأة.

لماذا توقف المشروع؟

على الرغم من النتائج اللافتة، لم يستمر المشروع طويلا، إذ قررت السلطات الأمريكية إنهاءه عام 1953، بعد ظهور أنظمة توجيه إلكترونية أكثر تطورا وموثوقية، جعلت الاعتماد على الطيور غير ضروري من الناحية العسكرية.

لكن المشروع لم يذهب هباءً بالكامل، فقد أسهمت الشاشة الموصلة للكهرباء التي طُوّرت خلال أبحاث سكينر في تطبيقات عسكرية أخرى، واستخدمت في مراكز التحكم القتالي بالسفن الحربية الأمريكية لتتبع الطائرات المهاجمة.

وتكشف هذه التجربة عن جانب غير مألوف من تاريخ التطور العسكري خلال الحرب العالمية الثانية، حين دفعت محدودية التكنولوجيا العلماء إلى الاستعانة بقدرات الكائنات الحية، وتحويل سلوك طائر صغير مثل الحمام إلى جزء من مشروع لتطوير أسلحة موجهة.