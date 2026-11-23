خبرني - قال رئيس اللجنة المالية النيابية سليمان الخرابشة، الاثنين، إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، اعتبارا من الثلاثاء، فور إحالة المشروع إليها.

وأضاف الخرابشة، لقناة المملكة، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع الموازنة، بهدف إنجاز المناقشات بأقرب وقت ممكن، بما يمكّن الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقلة من الاستفادة من مخصصاتها مع بداية العام المقبل.

وأوضح أن اللجنة وضعت مدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع حدا أقصى لمناقشات مشروع الموازنة وعرضه على مجلس النواب.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة المالية من أصحاب الاختصاص والخبرة في هذا المجال، مبينا أن المناقشات ستتناول دراسة وتحليل النفقات والإيرادات، وأوجه توجيه النفقات، والأثر الاقتصادي المترتب عليها على المواطن الأردني.

وأكد الخرابشة أن اللجنة ستكثف اجتماعاتها لإنجاز مناقشات مشروع الموازنة ضمن المدة المحددة.

ووافق مجلس النواب على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 للجنة المالية النيابية.