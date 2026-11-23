خبرني - فازت الروائية الأميركية من أصل فلسطيني، هانا ليليث أسعدي، بجائزة الكتاب الوطني الأميركية لعام 2026 في فئة الرواية، عن عملها "باراديسو 17"، فيما نال الكاتب المصري عبد الرحمن الجندي الجائزة في فئة الكتب غير الروائية عن كتابه "هنا: مذكرات الثورة والسجن والتكوّن". وجاء الإعلان عن الفائزين خلال الحفل الذي أقيم مساء الأربعاء في مدينة نيويورك الأميركية.

وتتناول رواية "باراديسو 17"، الصادرة عن دار "كنوبف"، قصة رجل فلسطيني يُهجّر من مدينته صفد خلال نكبة عام 1948، ليقضي بقية حياته متنقلاً بين بلدان ومدن عدة، من سورية والكويت إلى إيطاليا والولايات المتحدة. وتنسج الرواية بين الذاكرة العائلية وتجربة اللجوء والبحث عن الوطن، مستندة إلى سيرة والد الكاتبة الفلسطيني الراحل. وتُعد الرواية الثالثة لأسعدي، بعد "سونورا" (2017)، و"النجوم لم تصبح أجراساً بعد" (2022).

أما الكاتب المصري عبد الرحمن الجندي، فتتناول مذكراته تجربته مع الاعتقال في مصر عام 2013، عندما كان في السابعة عشرة من عمره، والسنوات الست التي أمضاها في السجن. ولم يتمكن الجندي من حضور حفل تسلّم الجائزة، بعدما رُفض طلبه للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وكان قد انتقل إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته وكتابة مذكراته، قبل أن يغادرها في إبريل/نيسان 2025، خشية ترحيله إلى مصر، حيث كان يخشى التعرض للاعتقال مجدداً.

وامتد الجدل المتعلق برفض منح التأشيرات إلى الكاتبة السورية سمر يزبك، التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الأدب المترجم عن كتابها "وجودك خطر على حياتك: أصوات النجاة والشهادة في غزة"، بترجمة ليري برايس. ويضم الكتاب شهادات لفلسطينيين من غزة عن الحرب والتهجير ومحاولات النجاة، مقدماً أصواتاً مباشرة لأشخاص يعيشون تحت القصف والحصار. ولم تتمكن يزبك بدورها من حضور فعاليات الجائزة، بسبب رفض منحها تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وفي القائمة القصيرة لفئة الشعر، حضر الشاعر الفلسطيني الأميركي فادي جودة عن كتابه "المعروض جيم: قصائد ومقالات وصور من غزة"، الذي يجمع بين الأشكال الأدبية والبصرية في تناول التجربة الفلسطينية.

أما جوائز الفئات الأخرى، ففازت الشاعرة الأميركية، بريندا هيلمان، بجائزة الشعر عن مجموعتها "بيت ساكن في الصحراء"، فيما ذهبت جائزة الأدب المترجم إلى رواية "وسط أوروبا" للكاتب الإسباني فيسنتي لويس مورا، بترجمة راهول بيري. وفي فئة أدب اليافعين، فاز ديفيد ليفيثان وغابرييل داكلز عن كتابهما "معركة حياتنا: الإيدز في أميركا"، الذي يتناول تاريخ وباء الإيدز وتداعياته الاجتماعية والسياسية. كما وصل الكاتب السنغالي محمد مبوغار سار إلى القائمة القصيرة للأدب المترجم عن روايته "رجال أنقياء"، بترجمة لارا فيرغنو.

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة آلاف دولار أميركي لكل فئة، وتُعد جائزة الكتاب الوطني، التي تأسست عام 1950، واحدة من أبرز الجوائز الأدبية في الولايات المتحدة. وشهد الحفل أيضاً تكريم الروائي سلمان رشدي بميدالية الإسهام المتميز في الأدب الأميركي، فيما نالت الطبيبة والكاتبة بيري كلاس جائزة الخدمة المتميزة للمجتمع الأدبي الأميركي.