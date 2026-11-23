خبرني - لقد حظيتْ لعبة "غراند ثيفت أوتو 6" بإشادات بسبب حجم عالمها الخيالي المذهل وتفاصيله. وفي هذا السياق يشرح لنا كاتب كيف أقنعته مغامرة تحت الماء بأنها تحفة فنية.

في ألوان زرقاء داكنة غنية، وأنا أسبح على إيقاع موسيقى إلكترونية هادئة تحاكي نداءات تزاوج الحيتان، جاءت أول لحظة متسامية بالنسبة لي في GTA 6 (جي تي اي 6) وأنا أغوص نحو الأعماق المعتمة لقاع المحيط.

لم أكن يوماً سباحاً بارعاً، ولكن لأن التفاصيل المائية هنا - من شعاب مرجانية وأسماك متنوعة وأسماك القرش الأبيض العملاقة ذات العيون السوداء الحالكة - مصوَّرة بدقة متناهية، فإنني أشعر وكأنني أعيش التجربة من خلال حركات السباحة الدقيقة التي يؤديها "جايسون"، إحدى الشخصيتين الرئيسيتين، وهو يشق طريقه نحو الأعماق.

وتأتي لحظة سحرية حقاً عندما أقرر أخيراً التوقف عن الحركة والاستمتاع بكل ما يحيط بي. وفجأة يظهر دلفين مبتسم ذو روح مرحة ويدفع رأسه برفق نحو رأسي، بفضول وحنان في آن واحد. ويطلق صفيراً بينما يختفي في ضباب أزرق لا نهاية له، فأشعر بشيء من التعافي الذاتي يأخذني بعيداً ملايين الأميال عن صخب عملي اليومي من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً. عندها فهمت أخيراً لماذا تُعد "غراند ثيفت أوتو 6"، التي صدرت هذا الأسبوع، واحدة من أعظم ألعاب الفيديو التي صُنعت على الإطلاق.

كُتب الكثير بالفعل عن حجمها الهائل، وهي لعبة تجاوزت تكلفة إنتاجها مليار دولار واستغرق تطويرها أكثر من عشر سنوات، وذهب مدى اندماج تصويرها للعالم المفتوح في ولاية ليونيدا الأمريكية الخيالية، بما في ذلك مدينة فايس سيتي المستوحاة من ميامي، إلى درجة يصعب معها التمييز بين العالم الافتراضي والواقع.

ولا يزال المشككون يزعمون أن اللعبة، حتى مع سخريتها الذكية من مظاهر الإفراط في فلوريدا، ستؤدي إلى تبعات في العالم الحقيقي بسبب احتوائها على مشاهد عنف شديدة ومباشرة. وقد استمر الجدل حول ما إذا كانت الألعاب العنيفة تسبب العنف منذ أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة. وأشار تقرير صادر عام 2015 عن الجمعية الأمريكية لعلم النفس إلى أنها قد تسهم في زيادة السلوك العدواني، رغم أن كثيراً من الدراسات الأخرى لم تجد أدلة تدعم ذلك.

ومع ذلك، يبدو أن معظم النقاد واللاعبين يعيشون حالة من الانبهار الجماعي أمام الاتساع المذهل للمناظر الطبيعية الجميلة المشبعة باللون الوردي في GTA 6.

إنها لعبة يقودك فيها الاستكشاف إلى مصادفة الجميع، من رجال الشرطة الفاسدين، الذين يمكنك تصويرهم بهاتفك داخل اللعبة أثناء مضايقتهم لسائقين آخرين، إلى المخلوق الأسطوري بيغ فوت.

وفي مراحل مختلفة أثناء اللعب، يتعلم جيسون وشريكته في الجريمة لوسيا، كيفية الحفاظ على علاقة عاطفية ناضجة. وفي سياق تطوير علاقتهما المنزلية الشبيهة ببوني وكلايد، تشمل المهمات الجانبية المألوفة إصلاح الأسقف المتسربة، وشراء الزهور، وتذكر الحضور في الوقت المناسب إلى موعد مصرفي خاص بالزوجين.

وأثناء اللعب بشخصيتَي جيسون ولوسيا، يمكنك العمل على تطوير علاقة عاطفية بينهما.

ومن المطار إلى عرض البحر، صُمم كل تفصيل صغير في هذه اللعبة بعناية فائقة من قبل فرق متخصصة لدى شركة روكستار البريطانية الأمريكية المطورة لها. ولذلك يبدو من الناحية الفنية وكأن كل تجربة جديدة صممها فريق يسعى إلى التميز على بقية الفرق، بحيث يجعل زاويته الصغيرة من هذا العالم أكثر حيوية بقليل من غيرها.

وأعتقد أن اللحظات الصغيرة، مثل الذهاب للسباحة، هي التي ستترك الأثر الأعمق لدى اللاعبين، متجاوزة بريق GTA 6 وعنفها الدموي.

القوة التأملية في اللعبة

داخل عالم معاصر يتفاعل فيه كثير من الناس بصورة محمومة وفورية مع تنبيهات هواتفهم الذكية، يبدو أن روكستار صممت GTA 6 بعناية لمحاولة مساعدة اللاعبين على التباطؤ والانتباه أكثر قليلاً إلى محيطهم، وهي مهارة قد يستطيعون لاحقاً نقلها إلى حياتهم الحقيقية. وعلى سبيل المثال، لا يبدو إدراج مهمة فرعية تتعلم فيها كيفية ممارسة التأمل التجاوزي أمراً حدث مصادفةً.

أعود إلى لحظتي الخاصة في عرض البحر. فعلى الرغم من أنني أمضيت 15 ساعة داخل اللعبة، فإنني، بصفتي جيسون، تركت علاقتي مع لوسيا تتدهور تماماً. كنت أتجاهل بالكامل رسائلها النصية المنزعجة التي تسأل: "أين أنت؟". وبدلاً من ذلك، كنت أعمل مع قبطان بحري راستافاري غريب الأطوار يدعى كينتون للعثور على كنز قراصنة مهجور مدفون في أعماق المياه المحلية. وبينما كنت أستهلك الوقود على متن قارب الحفلات الخاص بكينتون، كانت الألحان المفعمة بالبهجة لأغنية "دفيل وومان" Devil Woman لكليف ريتشارد تصل إلى أذني وكأنها وسادة ناعمة. وأقسم أنني كنت أشعر بنسيم الهواء، بل وأتذوق ملوحة المياه.

وسرعان ما اكتملت جميع مهمات كينتون، لكن استكشافي المريح لقاع المحيط كان قد بدأ للتو. وأصبحت الآن أتنقل عبر البحر فقط على أمل العثور على شيء استثنائي.

وكانت ألعاب GTA السابقة، باستثناء قصة المهاجر في GTA 4، تميل إلى إعطاء الأولوية للفوضى والاندفاع المتهور، لكن GTA 6 تأمل أن تصبح أكثر تعاطفاً، وأن تقود بصورة أبطأ، بل وأن تؤمن بالحب. وبين جميع الملاحم السابقة من ألعاب الحركة والمغامرة الصادرة تحت راية روكستار، فإن النسب الحقيقي لـ GTA 6 يبدو أقرب إلى لعبة "شينمو" Shenmue الصادرة عام 1999، وهي لعبة تقمص أدوار غريبة على جهاز سيغا دريمكاست وجدت المتعة في تفاصيل الحياة اليومية، من التجول حول بحيرة إلى تكديس الصناديق في مصنع.

وتماماً مثل شينمو، تلهمك GTA 6 أن تتوقف وتلاحظ كيف تتكشف أمامك كل التفاصيل الصغيرة والغريبة في العالم.

وأثناء انزلاقي أكثر فأكثر عبر المياه الهادئة، بدأت أقتنع بأنني أرى أشياء تطير في البعيد، تمرّ مسرعة بين الأسماك وتصعد نحو الأعلى. وتذكرت محاوَرة سابقة داخل GTA 6 تحدثت فيها شخصية عابرة عن نظرية المؤامرة الخاصة بالكائنات الفضائية القديمة، والتي تزعم أن الأجسام الطائرة المجهولة تستخدم قاع البحر للتنقل بسرعة أكبر عبر عالمنا. هل يمكن أن يكون كل ذلك مترابطاً؟ ربما.

وفي حين يعج عالم ليونيدا الخيالي الخصب بالحياة من فوقي، فمن الواضح أنني أهتم أكثر بكثير بما يجري هنا في الأعماق. عذراً يا لوسيا، لكن قلبي أصبح ملكاً لغموض الأمواج. لا تنتظريني الليلة؛ فأنا منشغل أكثر من اللازم بالتأمل والاستمتاع بكل هذا.