خبرني - كسا اللون الأحمر مؤشرات البورصات العالمية في ختام أسبوع التداول الماضي، وهو ما جاء نتيجة لانهيار أسهم الذكاء الاصطناعي التي جذبت معها قطاع التكنولوجيا والأسهم العالمية بصفة عامة وعدة أصول مهمة في الأسواق – في مقدمتها الذهب – إلى الاتجاه الهابط.

وجاء هبوط الذهب تزامناً مع انهيار الأسهم العالمية على غير المعتاد، إذ يرتبط المعدن النفيس بعلاقة عكسية مع الأسهم مما يجعل التراجع في هذين النوعين من الأصول مؤشراً على أن الأسواق تشهد مستجدات خطيرة.

وقاد قطاع الذكاء الاصطناعي الأسهم العالمية إلى الهبوط رغم الطرح الأولي لشركة أنثروبيك الذي صعد بالقيمة السوقية للشركة إلى مستوى قياسي غير مسبوق – حوالي 2 ترليون دولار – وهو الأمر الذي كسر أرقاماً قياسية سابقة مثل سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.

وأثار هذا الطرح الأولي التاريخي مخاوف حيال إمكانية أن يواجه القطاع تعثراً في الفترة المقبلة حال وضع الديمقراطيون قيوداً على إقراض الذكاء الاصطناعي للحفاظ على النظام المالي الأمريكي، وهنا قد لا يجد الذكاء الاصطناعي التمويلات اللازمة لمواصلة التقدم.

"تقييمات مرتفعة"

يقول شادي عبده، مدير قسم أبحاث الأسواق لدى OW Markets، لبي بي سي: "لم تعد موجة الهبوط التي تضرب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مرتبطة بمخاوف بشأن مستقبل التكنولوجيا نفسها، بقدر ما تعكس تراجع ثقة المستثمرين في التقييمات المرتفعة التي وصلت إليها هذه الشركات خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "فبعدما كان اهتمام الأسواق ينصب على حجم الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأت التساؤلات تتجه نحو مدى موثوقية النتائج المالية المعلنة، وقدرة الشركات على تحويل النمو الكبير في الإيرادات إلى عوائد مستدامة"، وذلك في إشارة إلى الطرح الأولي القياسي لأنثروبيك.

وقفزت أسهم شركة أنثروبيك في أول أيام تداولها في ناسداك، إذ افتتح السهم تعاملاته عند 111.50 دولار وأغلق عند 97.17 دولاراً، مرتفعاً بنسبة 17 في المئة مقارنة بسعر الطرح العام الأولي. وجمعت الشركة 81.3 مليار دولار من خلال بيع 980 مليون سهماً بسعر 83 دولار للسهم.

وبلغت القيمة السوقية للشركة بالكامل نحو 1.8 ترليون دولار عند إغلاق التداول، بينما تجاوز تقييمها لفترة وجيزة حاجز ترليوني دولار خلال الجلسة الأولى من الطرح.

كما شهد السهم نشاطاً كثيفاً وسط تداول أكثر من 846 مليون سهماً، مقارنة بـ522 مليون سهماً تم تداولها في أول يوم لشركة سبيس إكس في السوق.

وتُعد أنثروبيك، التي تأسست قبل خمسة أعوام، من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مدفوعة بالطلب القوي على نماذج كلود ومنتجاتها المرتبطة بها.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 33.24 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول، بزيادة 1200 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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إنفيديا و"أزمة ثقة"

تقول رانيا وجدي، خبيرة أسواق المال العالمية، لبي بي سي: "أفضل وصف انهيار أسهم الذكاء الاصطناعي بأنه إعادة تسعير حادة للثقة والمخاطر، فالسوق حاليا انتقل من التركيز على النمو وقدرة الشركات على تحقيق الأرباح إلى التركيز على الثقة في البيانات المالية لهذه الشركات".

وأكدت أنه "عندما يبدأ المستثمرون في الشك في جودة الأرقام تفقد الأرباح القوية قدرتها على دعم السهم، وهو ما حدث مع إنفيديا التي تراجع سهمها بحوالي 14 في المئة رغم إعلانها نتائج مالية فاقت التوقعات، وهو ما جاء بعد تقارير عن هيئة الأوراق المالية والسندات الأمريكية في مخالفات محاسبية محتملة".

وأعلنت الشركة تحقيق إيرادات بلغت 115.8 مليار دولار، بنمو سنوي وصل إلى 103 في المئة. فعندما تتجه الأنظار إلى تحقيقات تتعلق بالممارسات المحاسبية، تصبح حتى النتائج القوية موضع تساؤل لدى المستثمرين، قبل ثبوت أي مخالفات.

ولفت عبده إلى أن المخاوف تزداد مع طبيعة العلاقات المالية داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر إنفيديا في بعض الشركات التي تشتري الشرائح الإلكترونية من إنتاجها، وهو ما يخلق درجة من الترابط تجعل أي أزمة ثقة قابلة للانتقال بين الشركات المرتبطة بهذه الاستثمارات.

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لماذا تعرض الذهب لهذه الخسائر؟

تزامن هبوط الأسهم العالمية، بعد صدمة الذكاء الاصطناعي، مع هبوط للذهب، وهو ما يرجح أن للتراجع الحاد في أسهم هذا القطاع الواعد دوراً في هبوط المعدن النفيس.

ويرجح أن هناك عوامل ذات صلة بالخسائر الثقيلة التي تعرضت لها صناديق استثمار عملاقة بسبب انهيار الأسهم، إذ يرى محللون أن الذهب تعرض لعمليات بيع مكثف من قبل هذه الكيانات المالية الكبيرة لتغطية الخسائر التي تعرضت لها على مستوى الأسهم.

ويقول عبده: "في خضم هذه الاضطرابات، لم يكن الذهب بمنأى عن موجة البيع التي اجتاحت الأسواق، رغم مكانته التقليدية باعتباره ملاذاً آمناً خلال فترات انعدام اليقين".

وأضاف: "وانعكست هذه الضغوط على أسعار المعدن الأصفر، الذي هبط إلى أدنى مستوياته في نحو 14 شهراً بالقرب من 3,518 دولار للأونصة، بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي واستمرار الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي".

وكانت هناك مناسبات عدة، كرر فيها الذهب هذا السلوك – الهبوط الحاد مع بداية ظهور الملامح الأولية للأزمات المالية المؤثرة – منها على سبيل المثال الهبوط الذي انتاب المعدن النفيس إبان أزمة الاقتصاد العالمي في 2008 وأزمة كوفيد19 التي دفعت البنوك المركزية الرئيسية إلى خفض الفائدة وتيسير السياسة النقدية في 2020، وفي الحالتين، تمكن الذهب من تحقيق عودة قوية إلى الاتجاه الصاعد.

وأشار شادي عبده إلى أنه "في المراحل الأولى من الأزمات المالية، تتقدم الحاجة إلى السيولة على الرغبة في الاحتفاظ بالأصول الآمنة، مؤكداً أنه "مع تصاعد خسائر الأسهم، يضطر بعض المستثمرين إلى بيع أصولهم الرابحة وسهلة التسييل، وفي مقدمتها الذهب، لتغطية نداءات الهامش والالتزامات المالية الناتجة عن تراجع محافظهم الاستثمارية".

وترى رانيا وجدي أن "انهيار أسهم الذكاء الاصطناعي لم يصنع الاتجاه الهابط للذهب، لكن دوره الأكبر كان في تسريع التراجع وزيادة الضغط، بعد أن حول التصحيح الطبيعي بعد أي ارتفاع إلى ما نسميه التسييل القسري لتغطية الخسائر".

وقالت إن "تداول الذهب مؤخرا أصبح أقرب إلي أسلوب تداول الأصول عالية المخاطر، لأنه أصبح أصلاً مشتركاً يمتلكه إلى حد كبير نفس المستثمرين الذين يستثمرون أيضا في ارتفاعات أسهم التكنولوجيا. لذا، عندما تبدأ موجة خفض المديونية نتيجة للخسائر في وول ستريت، يتم سحب الذهب إلى الأسفل مع الأسهم بدلا من أن يتحرك عكسها".

وأكدت أن "المحرك الأساسي لتراجع الذهب هو السياسة النقدية. فالأسواق تسعر الآن بشكل شبه كامل رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في ديسمبر/كانون الأول بعد عودة ضغوط التضخم".