خبرني - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية أوكرانيا عن استهداف سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، وذلك بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الضربات التي وقعت قبالة مدينة بنغازي.

وكتب على منصة إكس "حصل كل شيء قبالة السواحل الليبية. نشر جنودنا سبعة زوارق مسيرة أوكرانية الصنع. وعلى الرغم من كل محاولات العدو للتصدي لها، أُغرقت الفرقاطة الروسية "ميركوري"، مؤكدا "هدفنا الثاني كان سفينة الشحن الروسية "إم في أنغارا"، التي كان العدو يستخدمها لنقل الأسلحة. وقال النتيجة: تمت إصابة الهدف".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "ميركوري" هي "إحدى أحدث سفنهم، وقد دخلت الخدمة عام 2023، خلال الحرب الشاملة"، مؤكداً أيضاً تدمير مروحية قتالية من طراز "كا-27" في الضربة التي استهدفت "ميركوري".

وكانت السلطات في شرق ليبيا قد أفادت بأن سفينة تجارية ثانية تعرضت لهجوم بمسيّرات مساء الأحد قرب مدينة بنغازي، بعد بضع ساعات من تعرّض سفينة روسية لانفجار يرجح أنه ناتج عن استهداف بمسيّرات.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد"، داعية "إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل (...) ومحاسبة المسؤولين".

وحذّر بيان الأمم المتحدة من "جرّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع" مؤكداً أن ليببا لا ينبغي "أن تصبح ساحة للصراعات الخارجية".

وأفادت تقارير إعلامية بأن السفينة كانت تبحر رافعة علم مالطا.

"اجتماع طارئ"

أعلن مجلس النواب الليبي أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً لهيئة رئاسته، اليوم الاثنين، لبحث ما وصفه بالاعتداءات التي استهدفت ميناء بنغازي البحري و"تداعياتها على السيادة الوطنية وأمن الملاحة البحرية"، بحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق إن مجلس النواب يدين "بأشد العبارات" الاعتداءات التي استهدفت الملاحة التجارية، معتبراً أنها تمثل "انتهاكاً للسيادة الليبية وتهديداً لسلامة الملاحة البحرية وللأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط".

وقال بليحق إن الحفاظ على السيادة الوطنية والتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها يتطلبان توحيد الصف الوطني والإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على حماية أراضيها ومياهها الإقليمية ومصالحها الاستراتيجية.

وأضاف أن مجلس النواب يتابع نتائج التحقيقات الجارية بشأن الهجمات، مؤكداً ضرورة تحديد الجهات المسؤولة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الدولة الليبية وصون أمنها ومصالحها الوطنية.

وكانت قناة "ليبيا الحدث" المقربة من قوات المشير خليفة حفتر قد ذكرت أن "القوات المسلحة تعاملت مع هجوم جديد بالزوارق الانقضاضية المسيّرة" ونجحت في التصدي "لأكثر من 12 زورقاً مسيّراً عن بعد أمام سواحل بنغازي".

وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحقق فريق "بي بي سي فيرفاي"، من موقعها الجغرافي أن السفينة التي تعرضت للهجوم كانت تشتعل وسط ألسنة اللهب والدخان. كما تُظهر صور التقطتها أقمار صناعية تابعة لشركة "بلانيت لابس" سفينة تحترق في ميناء بنغازي عند الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش.

وجاء الهجوم في وقت تكثّف أوكرانيا هجماتها بعيدة المدى ضد أهداف روسية في سياق الحرب بين الطرفين التي اندلعت بغزو روسي لأراضي أوكرانيا سنة 2022 وتسبّبت بمقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكانت فنلندا أعلنت السبت أنها رصدت هجوماً بطائرة مسيّرة أوكرانية على سفينة شحن روسية في بحر البلطيق، معتبرة أن لـ"كييف الحق في الدفاع عن نفسها".

وفي حين لم تحمّل السلطات في شرق ليبيا أيّ جهة مسؤولية هجوم الأحد، أكدت أن ليبيا "ليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية".

وقالت الحكومة ومقرها بنغازي في بيان أن السفينة الروسية كانت في طريق عودتها إلى بلادها، وتوقفت في ميناء بنغازي لأغراض التزود بالوقود والمؤن، ضمن اتفاقات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

وأشارت في البيان إلى سلامة ميناء بنغازي والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية، بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع.

وقررت فتح "تحقيق شامل" بالتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابسات الهجوم ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

من جانبها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس في الغرب الليبي رفضها تحويل ليبيا إلى "ساحة للصراعات الدولية وتصفية الحسابات بين القوى الخارجية".

وفي مارس/آذار، غرقت الناقلة الروسية "أركتيك ميتاغاز" قبالة السواحل الليبية إثر هجوم حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا مسؤوليته.

وكانت الناقلة التي تتبع "أسطول الظل" الروسي تحمل ما يقدر بنحو 62 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال في طريقها إلى مصر.

وقالت الحكومة المعترف بها دولياً إنها ترفض استخدام أراضي ليبيا وموانئها ومياهها الإقليمية "في أنشطة عسكرية أو لوجستية، من شأنها تعريض أمن الليبيين وسيادة الدولة للخطر".

وحذّرت من أن استضافة "قوات أجنبية غير شرعية" وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية، يفتحان الباب "لامتداد الصراعات الخارجية" إلى البلاد.

وتشهد ليبيا انقساماً سياسياً ومؤسساتياً منذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على شرق البلاد حيث تحظى الحكومة هناك بدعمه، بينما تدير الغرب حكومة مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.